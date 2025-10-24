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۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۴۹

امکان سفر به عراق با خودروی شخصی فراهم شد

امکان سفر به عراق با خودروی شخصی فراهم شد

اهواز - بر اساس توافق استانداران خوزستان و میسان و با موافقت دولت‌های ایران و عراق، تردد خودروهای شهروندان دو کشور از گذرگاه مرزی به‌صورت موقت آزاد خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی گفت‌وگوهای صورت‌گرفته میان سید محمدرضا موالی‌زاده، استاندار خوزستان و حبیب ظاهر الفرطوسی، استاندار میسان عراق، و با موافقت رسمی دولت‌های ایران و عراق، مقرر شد تردد خودروهای شهروندان دو کشور از گذرگاه مرزی آزاد شود.

بر اساس این توافق، زیرساخت‌های لازم برای اجرای تردد موقت خودروها در چارچوب معاهده بین‌المللی کارنه دو پاساژ فراهم خواهد شد. این معاهده امکان عبور موقت وسایل نقلیه شخصی از مرزها را با رعایت ضوابط گمرکی و قانونی فراهم می‌کند.

طبق اعلام مسئولان، پس از تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز، در روزهای آینده تردد خودروهای شهروندان ایرانی و عراقی از گذرگاه مرزی آغاز خواهد شد.

این اقدام در راستای تسهیل ارتباطات مردمی، تقویت روابط دوجانبه و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای میان استان‌های مرزی دو کشور صورت گرفته است.

کد مطلب 6632725

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    نظرات

    • اردشیر IR ۰۰:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۴
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      خب خدمات خودرویی برای خودرو که در مسیر خراب میشود چی فکری شده قیمت سوت وخدمات ولوازم یدکی و

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