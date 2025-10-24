انگلیس: تهدید دریایی روسیه ۳۰ درصد افزایش یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزیر دفاع انگلیس ضمن ابراز نگرانی از افزایش تهدید روسیه علیه کشورش گفت: روسیه ما را به چالش می‌کشد، آزمایش می‌کند و زیر نظرمان دارد، اما ما فقط به پوتین می‌گوییم که او را زیر نظر داریم و زیردریایی‌های روسی را تعقیب می‌کنیم.

«جان هیلی» در ادامه مدعی شد: افزایش ۳۰ درصدی تعداد کشتی‌های روسی که آب‌های ما را تهدید می‌کنند، گواه تشدید تجاوز روسیه است.

این اظهارات وزیر دفاع انگلیس در حالی است که نخست وزیر این کشور هم گفت: انگلیس نزدیکترین حامی و متحد اوکراین است و بر تعهد مطلق خود برای مقابله با چالش تجاوز روسیه تأکید می‌کند.

استارمر ادعا کرد: پوتین تمایلی به گفتگو نشان نمی‌دهد و ما شاهد تشدید حملات به غیرنظامیان و کودکان در اوکراین هستیم.