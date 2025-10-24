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۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۹:۱۳

مهلت ثبت‌نام انتخابات شورای توسعه تشکل‌های مردم‌نهاد تمدید شد

مهلت ثبت‌نام انتخابات شورای توسعه تشکل‌های مردم‌نهاد تمدید شد

تبریز- مهلت ثبت‌نام برای سومین دوره انتخابات شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد، از سوی سازمان امور اجتماعی کشور تا پنجم آبان‌ماه جاری تمدید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پروین اشراقی اسکوئی مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایحان‌شرقی بعدازظهر جمعه در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: سازمان امور اجتماعی کشور مهلت ثبت‌نام نامزدهای سومین دوره انتخابات شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد را تا پنجم آبان‌ماه تمدید کرده و در این راستا ثبت‌نام برای شورای استان و شهرستان‌ها نیز تا پنجم آبان تمدید شده است.

وی افزود: تشکل‌های استانی و شهرستانی دارای پروانه فعالیت از وزارت کشور می‌توانند تا موعد مقرر برای ثبت‌نام حضوری به معاونت مشارکت‌های اجتماعی در استانداری آذربایجان‌شرقی یا فرمانداری‌ها مراجعه کنند.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تاکید کرد: هر تشکل مردم‌نهاد صرفاً می‌تواند در خصوص معرفی یک نماینده جهت شرکت در انتخابات اقدام کند و حضور نماینده جهت ثبت‌نام و دریافت کارت ورود به جلسه الزامی است.

کد مطلب 6632933

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