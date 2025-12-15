به گزارش خبرنگار مهر، سومین دوره انتخابات سازمانهای مردمنهاد استان آذربایجانشرقی صبح روز دوشنبه ۲۴ آذر در استانداری آذربایجانشرقی برگزار شد و ۴۰ سازمان مردمنهاد استان در آن مشارکت کردند.
این انتخابات با حضور مرتضی محمدزاده، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار به عنوان رئیس هیأت نظارت و پروین اشراقی اسکویی، مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری به عنوان رئیس هیأت اجرایی برگزار شد.
پس از شمارش آرا، مریم آهنگر دربند از مؤسسه خیریه نوید آرامش بیهمتا با ۲۳ رأی و اصغر شکری از انجمن تغذیه طبیعی و گیاهخواری استان با ۲۱ رأی به عنوان نمایندگان سازمانهای مردمنهاد در شورای استانی انتخاب شدند.
برگزاری این انتخابات، گامی مهم در جهت تقویت مشارکت سازمانهای مردمنهاد در تصمیمگیریهای استانی و توسعه فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی در استان محسوب میشود.
نظر شما