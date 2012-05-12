تصادفات 24 ساعت اخیر فارس هشت کشته و زخمی برجای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، درپی تصادف سمند و تریلر در محور لار - جهرم پنج نفر مصدوم شدند.

بر این اساس درپی تماس تلفنی با مرکز پیام 115 لارستان در ساعت دو و 21 دقیقه شنبه، بلافاصله نیروهای اورژانس 115 برای امدادرسانی به محل حادثه اعزام شدند.

در جریان این تصادف پنج نفر مصدوم شدند که پس از دریافت اقدامات اولیه به بیمارستان اعزام شدند.

سه فوتی بر اثر سقوط خودرو در رودخانه

سقوط خودرو تویوتا در رودخانه در محور شیراز - اصفهان(روستای ساروئی) سه کشته برجای گذاشت.

بر این اساس در پی تماس تلفنی با مرکز پیام 115 شهرستان مرودشت در ساعت 13 و 55 دقیقه جمعه، بلافاصله نیروهای اورژانس برای امدادرسانی به محل حادثه اعزام شدند.

بر این اساس طی این سانحه یک خودرو با پنج سرنشین به رودخانه سقوط کرد و درپی آن سه نفر بر اثر غرق شدن و شدت جراحات وارده جان خود را از دست داده اند.

طبق اعلام شاهدان حادثه، عدم حرکت خودرو با سرعت مطمئنه منجر به بروز این حادثه شده است.