  1. استانها
  2. بوشهر
۲ آبان ۱۴۰۴، ۲۳:۰۹

معاون فرماندار دشتی: عملیات اجرایی محور گزدراز–شیخیان تسریع شود

معاون فرماندار دشتی: عملیات اجرایی محور گزدراز–شیخیان تسریع شود

بوشهر- معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری دشتی بر ضرورت تسریع در روند اجرای پروژه‌های محور گزدراز–شیخیان و آبنمای کاکی_ شیخیان تأکید کرد .

به گزارش خبرنگار مهر، رضا کشاورز عصر جمعه در بازدید از این پروژه‌ها اظهار کرد: این پروژه‌ها از طرح‌های مهم ارتباطی شهرستان دشتی هستند که نقش بسزایی در تسهیل رفت‌وآمد، رونق اقتصادی و کاهش سوانح جاده‌ای دارند.

معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری دشتی افزود: با توجه به اهمیت این مسیرها و مطالبات به‌حق مردم منطقه، هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های اجرایی و پیمانکاران پروژه انجام گرفته و بر تسریع در عملیات اجرایی تأکید شده است تا زمینه افتتاح و بهره‌برداری از این پروژه‌ها در دهه مبارک فجر فراهم شود.

کشاورز خاطرنشان کرد: فرماندار شهرستان با جدیت پیگیر رفع موانع اعتباری و اجرایی پروژه‌هاست تا در موعد مقرر به بهره‌برداری برسند و مردم از ثمرات آن بهره‌مند شوند.

کد مطلب 6633023

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها