معاون فرماندار دشتی: عملیات اجرایی محور گزدراز–شیخیان تسریع شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا کشاورز عصر جمعه در بازدید از این پروژه‌ها اظهار کرد: این پروژه‌ها از طرح‌های مهم ارتباطی شهرستان دشتی هستند که نقش بسزایی در تسهیل رفت‌وآمد، رونق اقتصادی و کاهش سوانح جاده‌ای دارند.

معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری دشتی افزود: با توجه به اهمیت این مسیرها و مطالبات به‌حق مردم منطقه، هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های اجرایی و پیمانکاران پروژه انجام گرفته و بر تسریع در عملیات اجرایی تأکید شده است تا زمینه افتتاح و بهره‌برداری از این پروژه‌ها در دهه مبارک فجر فراهم شود.

کشاورز خاطرنشان کرد: فرماندار شهرستان با جدیت پیگیر رفع موانع اعتباری و اجرایی پروژه‌هاست تا در موعد مقرر به بهره‌برداری برسند و مردم از ثمرات آن بهره‌مند شوند.