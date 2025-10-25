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۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۱۵

بازی‌های آسیایی جوانان - بحرین

دختران بسکتبال ایران به یک‌چهارم صعود کردند

دختران بسکتبال ایران به یک‌چهارم صعود کردند

تیم ملی بسکتبال ۳x۳ دختران ایران آخرین بازی مرحله گروهی بازی‌های آسیایی جوانان را با پیروزی برابر چین‌تایپه به پایان رساند و به مرحله یک‌چهارم نهایی این دوره از رقابت‌ها راه بافت.

به گزارش خبرنگار مهر از بحرین، تیم ملی بسکتبال ۳x۳ دختران ایران که در گروه A سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان بحرین همراه با قزاقستان، امارات، چین تایپه، اردن، ازبکستان و چین در گروه A قرار دارند، در ششمین و آخرین مصاف خود در این مرحله، چین‌تایپه را ۱۱-۹ شکست دادند.

ایران پس از برتری ۲۲-۶ مقابل ازبکستان و سپس برد ۲۱-۶ در برابر اردن، در رویارویی با چین ۲۰-۱۳ بازی را واگذار کردند.
این تیم صبح امروز در چهارمین بازی خود در مرحله گروهی برابر امارات قرار گرفت و با نتیجه، ۲۱-۳ پیروز شد و بازی پنجم را هم در جدال با قراقستان ۲۱-۱۰ برده بود.

ملی‌پوشان بسکتبال ایران با پنج پیروزی و یک شکست صعود خود به مرحله یک‌چهارم را قطعی کردند و جایگاه این تیم به عنوان اول تا سوم پس از بازی‌های آخر چین و چین‌تایپه مشخص خواهد شد.
تیم‌های ایران، چین و چین‌تایپه هر کدام یک شکست پذیرفتند و جایگاه تیم‌ها در مرحله گروهی با توجه به امتیازاتی که بدست آوردند، نهایی می‌شود.

تیم‌های مغولستان، فلسطین، اندونزی، مالدیو، تایلند، هند و سریلانکا در گروه B حضور دارند.

چهار تیم برتر هر گروه به مرحله حذفی راه می‌یابند که در این مرحله تیم‌های اول با چهارم و تیم‌های دوم با سوم گروه مقابل بازی خواهند کرد تا چهار تیم برتر مشخص شود.

این رقابت‌ها دوشنبه هفته جاری با برگزاری مراحل یک‌چهارم تا فینال به پایان خواهد رسید.

کد مطلب 6633772
سیده فرزانه شریفی

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