به گزارش خبرنگار مهر از بحرین، تیم ملی بسکتبال ۳x۳ دختران ایران که در گروه A سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان بحرین همراه با قزاقستان، امارات، چین تایپه، اردن، ازبکستان و چین در گروه A قرار دارند، در ششمین و آخرین مصاف خود در این مرحله، چین‌تایپه را ۱۱-۹ شکست دادند.

ایران پس از برتری ۲۲-۶ مقابل ازبکستان و سپس برد ۲۱-۶ در برابر اردن، در رویارویی با چین ۲۰-۱۳ بازی را واگذار کردند.

این تیم صبح امروز در چهارمین بازی خود در مرحله گروهی برابر امارات قرار گرفت و با نتیجه، ۲۱-۳ پیروز شد و بازی پنجم را هم در جدال با قراقستان ۲۱-۱۰ برده بود.

ملی‌پوشان بسکتبال ایران با پنج پیروزی و یک شکست صعود خود به مرحله یک‌چهارم را قطعی کردند و جایگاه این تیم به عنوان اول تا سوم پس از بازی‌های آخر چین و چین‌تایپه مشخص خواهد شد.

تیم‌های ایران، چین و چین‌تایپه هر کدام یک شکست پذیرفتند و جایگاه تیم‌ها در مرحله گروهی با توجه به امتیازاتی که بدست آوردند، نهایی می‌شود.

تیم‌های مغولستان، فلسطین، اندونزی، مالدیو، تایلند، هند و سریلانکا در گروه B حضور دارند.

چهار تیم برتر هر گروه به مرحله حذفی راه می‌یابند که در این مرحله تیم‌های اول با چهارم و تیم‌های دوم با سوم گروه مقابل بازی خواهند کرد تا چهار تیم برتر مشخص شود.

این رقابت‌ها دوشنبه هفته جاری با برگزاری مراحل یک‌چهارم تا فینال به پایان خواهد رسید.