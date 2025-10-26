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۴ آبان ۱۴۰۴، ۷:۴۹

ابلاغ برنامه وزارت اقتصاد برای رشد عدالت‌محور با ۸ اولویت راهبردی

ابلاغ برنامه وزارت اقتصاد برای رشد عدالت‌محور با ۸ اولویت راهبردی

وزیر امور اقتصادی و دارایی برنامه خود برای پیشبرد «رشد عدالت‌محور» و تحقق «اقتصاد برای همه» را با ۸ اولویت راهبردی و ۶ ابرپروژه به سازمان‌های تابعه ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلی مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی تکالیف اجرایی هر یک از معاونت‌ها و سازمان‌های تابعه را برای پیشبرد «رشد عدالت‌محور» و تحقق «اقتصاد برای همه» را با تکیه بر ۸ اولویت راهبردی و تعریف ۶ ابر پروژه ابلاغ کرد.

در برنامه کلان این وزارتخانه با هدف دستیابی به رشد اقتصادی عدالت‌محور، ۸ اولویت راهبردی شامل بهبود فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری، توسعه دیپلماسی مالی و اقتصادی، توانمندسازی و مردمی‌سازی اقتصاد، بهبود پایداری مالی دولت، مشارکت مؤثر در حکمرانی اقتصادی، اقتصاد دیجیتال و حکمرانی هوشمند، و بازآفرینی اعتماد اقتصادی و توسعه نظام تأمین مالی و سرمایه‌گذاری را تعیین کرده است.

همچنین، ۶ ابرپروژه شامل نوسازی نظام گمرکی، طرح اعتبار ملی، طرح رویش (جاری‌سازی ثروت راکد)، مولدسازی دارایی‌ها، تأمین مالی ۲۰ طرح پیشران کشور و هوشمندسازی نظام مالیاتی برای اجرای این اولویت‌ها تعریف شده است. این برنامه‌ها با تمرکز بر تحول اقتصادی و افزایش مشارکت مردمی، گامی مهم در جهت تحقق اقتصاد پویا و عادلانه برمی‌دارد

کد مطلب 6633909
طیبه بیات

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