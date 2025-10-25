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۳ آبان ۱۴۰۴، ۲۲:۰۲

آغاز طرح تشدید برخورد با عدم استفاده از کمربند در جاده‌های لرستان

آغاز طرح تشدید برخورد با عدم استفاده از کمربند در جاده‌های لرستان

خرم‌آباد - رئیس پلیس‌راه لرستان از آغاز طرح تشدید برخورد با عدم استفاده از کمربند ایمنی در جاده‌های این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یدالله نادری امروز شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: همگام با برنامه‌های انضباط بخشی پلیس‌راه در سراسر کشور، پلیس‌راه استان لرستان از روز یکشنبه به مدت یک هفته طرح تشدید برخورد با تخلف عدم استفاده از کمربند ایمنی را در محورهای مواصلاتی استان اجرا خواهد کرد.

وی با تأکید بر اهمیت رعایت الزامات قانونی در رانندگی، افزود: استفاده از کمربند ایمنی نه‌تنها یک الزام قانونی بلکه ضرورتی حیاتی در کاهش آسیب‌های ناشی از سوانح رانندگی است؛ بنابراین رانندگان و سرنشینان باید پیش از هرگونه تردد، نسبت به بستن کمربند ایمنی خود اقدام کنند.

رئیس پلیس‌راه لرستان، تصریح کرد: تیم‌های گشت پلیس‌راه با آمادگی کامل در مسیرهای اصلی و فرعی استان مستقر بوده و بی‌تردید با هرگونه تخلف مربوط به عدم استفاده از کمربند ایمنی، بدون اغماض و مطابق قانون برخورد خواهند کرد.

سرهنگ نادری، ضمن قدردانی از همکاری مردم با پلیس‌راه، تصریح کرد: امید است با رعایت قوانین و همکاری شهروندان، شاهد کاهش تخلفات و افزایش ایمنی در جاده‌های استان باشیم.

کد مطلب 6634158

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    نظرات

    • راستگو IR ۰۰:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۴
      0 0
      پاسخ
      قوانین در این کشور چهار ماه بیشتر نیستند ، نبستن کمربند برای راننده جریمه داشت و برای سر نشین داخل شهر بی معنی بود ، در حالی که راننده حداقل دستش به فرمان و یک تکیه گاه داشت و سرنشین با خطر ضربه مغزی و برخورد با شیشه مواجهه بود

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