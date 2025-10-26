تحرکات «نفتالی بنت» برای کنار زدن نتانیاهو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، نفتالی بنت نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی در جریان یک نشست پشت درهای بسته طی روز گذشته در خصوص نحوه تشکیل یک جبهه معارض مقابل نتانیاهو با هدف به دست گرفتن اکثریت پارلمانی صحبت کرده است.

وی گفته است که تلاش می‌کند جریان معارض ۶۲ کرسی پارلمان این رژیم را به دست بگیرد.

بنت تصریح کرد: ما باید به نمایندگان معارض یک جایگزین قابل قبول ارائه بدهیم. در درگیری با نتانیاهو می‌دانیم که می‌توانیم پیروز شویم. تکیه کامل به ترامپ برای انجام برخی پرونده‌ها مانند بازگرداندن اجساد اسرای اسرائیلی غیرمسئولانه است.

وی مدعی از دست دادن حمایت‌های برخی کشورهای غربی از رژیم صهیونیستی شد و تاکید کرد که عناصر موسوم به حریدی ها در اراضی اشغالی نیز باید در ارتش حضور پیدا کنند.

این در حالی است که بنت نیز مانند دیگر سران رژیم صهیونیستی بر مخالفت خود با تشکیل کشور فلسطین تاکید کرد.