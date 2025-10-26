۵۰ بیمار دیالیزی چشم انتظار راه اندازی مرکز دیالیز در هشتبندی هستند

محمد پورمحمدی، در گفتگو با خبرنگار مهر در این رابطه، عنوان کرد: به دلیل ضعف شدید زیرساخت‌های درمانی مردم منطقه هشتبندی در دریافت خدمات بهداشتی و درمانی با مشکلات بسیاری روبرو هستند.

وی خاطرنشان کرد: منطقه هشتبندی با پنجاه هزار نفر جمعیت با چالش نبود پزشکان متخصص، عدم دسترسی به خدمات آزمایشگاهی و تصویر برداری، کمبود پزشک عمومی، نبود پزشکان متخصص و کمبود شدید آمبولانس روبرو هستند.

پورمحمدی، افزود: پنجاه بیمار دیالیزی منطقه هشتبندی ناچارا برای دریافت خدمات در مراکز درمانی مرکز شهرستان از مسیری ۶۰ کیلومتری صعب العبور و ناایمن تردد کنند.

رئیس شورای اسلامی روستای شهر هشتبندی، تصریح کرد: بیماران دیالیزی به دلیل مسافت طولانی مصائب و هزینه‌های بسیاری متحمل می‌شوند و ضروری است دانشگاه علوم پزشکی استان به این مهم اهتمام ویژه کند.

وی گفت: راه اندازی مرکز دیالیز در بستر درمان شهر هشتبندی برای ارائه خدمات به بیماران دیالیزی بسیار ضروری است.