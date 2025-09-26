امام جمعه توکهور و هشتبندی: کمبود نمازخانه در مدارس  زیبنده نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی پور حسینی امام جمعه توکهور هشتبندی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه با اشاره به فرا رسیدن سالروز شهادت سید شهدای مقاومت سید حسن نصرالله عنوان کرد: رژیم غاصب صهیونیستی تصور می‌کرد با به شهادت سید حسن نصرالله جبهه مقاومت در لبنان تضعیف می‌شود اما رهبری شیخ نعیم قاسم رهبر جدید حزب الله مقاومت در لبنان همچون گذشته پویا و فعال است رزمندگان مجاهد حزب الله در مقابل صهیونیست‌ها همچون گذشته ایستاده اند.

وی با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب در خصوص انرژی هسته‌ای، افزود: همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند غنی سازی ۶۰ درصد برای رفع نیازهای علمی کشور ضروری است و این دانش حذف شدنی نیست.

امام جمعه توکهور هشتبندی، تصریح کرد: همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند ایران به دنبال هسته‌ای نیست ولی از دانش صلح آمیز هسته‌ای برای توسعه فعالیت‌های کشاورزی، صنعت، محیط زیست و منابع طبیعی بهره خواهد گرفت.

سید علی پور حسینی، خاطرنشان کرد: مذاکره با دولت زورگوی آمریکا همانطور که رهبر معظم انقلاب افزود سودی ندارد و هیچ ملت با شرفی مذاکره همراه با تهدید را قبول نمی‌کند چرا که آمریکایی‌ها قبل از مذاکره نتیجه را تحمیل می‌کنند.

وی با اشاره به کمبود شدید نمازخانه در مدارس منطقه توکهور و هشتبندی، افزود: نبود نمازخانه در مدارس منطقه توکهور و هشتبندی معضلی برای دانش آموزان این منطقه است.

امام جمعه توکهور و هشتبندی، اظهار کرد: منطقه توکهور و هشتبندی با قریب به ۹ هزار نفر جمعیت دانش آموزی و ۸۹ واحد آموزشی زیبنده نیست که فقط ۵ فضای آموزشی از نمازخانه برخوردار باشند.

سید علی پور حسینی، تصریح کرد: کمبود شدید نمازخانه در مدارس منطقه هشتبندی اجرای برنامه‌های فرهنگی، دینی و عقیدتی به ویژه اقامه نماز را در مدارس را با چالش جدی روبرو کرده است.

امام جمعه توکهور و هشتبندی، خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش، خیران و خانواده‌های دانش آموزان برای رفع کمبود نماز خانه در مدارس پای کار بیایند.