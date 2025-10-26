آیا مرجعیت زنان امکان پذیر است؟

به گزارش خبرنگار مهر، دویست و سی و چهارمین نشست علمی گروه فقه امور زنان و خانواده پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر نشستی با موضوع «مرجعیت زنان؛ ابعاد و چالشها» را برگزار میکند.
این نشست به موضوع اجتهاد زنان رجوع زنان در مسائل مربوط به خود به مجتهدین زن میپردازد، موضوعی که رهبر انقلاب نیز در سخنرانی سال گذشته خود به آن اشاره کردند.
گروه فقه امور زنان و خانواده پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر با همکاری معاونت ریاستجمهوری در امور زنان و خانواده و پژوهشکده اندیشه دینی معاصر مجری برگزاری این رویداد هستند و حجتالاسلام مهدی سجادیامین عضو هیئتعلمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه زن و خانواده به عنوان ارائه دهنده و حجتالاسلام محمدهادی فاضل بابلی عضو شورای علمی گروه فقه امور زنان و خانواده پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر به عنوان ناقد به دبیری حجتالاسلام مهدی سعادتینسب عضو گروه فقه تخصصی زن و خانواده مرکز پژوهشی مؤسسه عالی فقه و علوم اسلامی سخنرانی خواهند.
این نشست روز دوشنبه پنجم آبان ماه از ساعت ۱۸:۳۰ در پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر واقع در قم، خیابان دور شهر، کوچه ۳۰ پلاک ۵۳ برگزار میشود.
علاقه مندان به شرکت در این نشست میتوانند از طریق لینک https://bbb.riicj.com/rooms/ffe-obk-afb-qiq/join و به صورت مجازی در این نشست حضور یابند.
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