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۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۴۶

اتصال ریلی ۱۱ کیلومتری شکوهیه به کاوه ترانزیت کالا را تسهیل می‌کند

اتصال ریلی ۱۱ کیلومتری شکوهیه به کاوه ترانزیت کالا را تسهیل می‌کند

ساوه - نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی، اتصال ریلی ۱۱ کیلومتری از شهرک شکوهیه تا شهر صنعتی کاوه را گامی مهم در تسهیل ترانزیت کالا عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد سبزی پیش از ظهر یکشنبه در آئین آغاز عملیات تعریض شش‌خطه آزادراه ساوه–سلفچگان اظهار کرد: این پروژه از سال ۱۴۰۰ پیگیری شده و با تلاش‌های مستمر، مراحل تصویب و اجرای طرح به نتیجه رسیده است.

وی افزود: این مسیر به دلیل فرسودگی و ترافیک سنگین، دچار گلوگاه شده بود و با آغاز عملیات اجرایی، مشکلات عبور و مرور در حال کاهش است.

حجت‌الاسلام سبزی با اشاره به ضرورت توسعه زیرساخت‌های ریلی منطقه تصریح کرد: اتصال ۱۱ کیلومتری راه‌آهن از شکوهیه به شهر صنعتی کاوه با فاصله‌ای تنها ۱۲ کیلومتری می‌تواند نقش مؤثری در تسهیل ترانزیت کالا ایفا کند.

وی ادامه داد: محور همدان–جاده قدیم تهران به دلیل وقوع تصادفات متعدد، نیازمند تأمین منابع ویژه برای ارتقای ایمنی است.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در بخش مسکن، مردم منتظر واگذاری زمین هستند و انتظار می‌رود با دستور مقام عالی وزارت، این فرآیند سرعت یابد.

وی گفت: آزادراه تهران–ساوه به‌عنوان یکی از محورهای کلیدی شبکه آزادراهی کشور، روزانه پذیرای حدود ۴۲ هزار وسیله نقلیه، شامل ۳۵ درصد ترافیک سنگین است.

حجت‌الاسلام سبزی افزود: در این پروژه، عملیات اجرایی شامل توسعه خطوط عبوری در طول ۶۵ کیلومتر مسیر است.

وی تصریح کرد: انتظار می‌رود با حمایت بنیاد مستضعفان و دستور مقام عالی وزارت، پروژه آزادراه تهران–ساوه به نتیجه رسیده و ترافیک و ایمنی مسیر بهبود یابد.

کد مطلب 6634549

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