به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد سبزی پیش از ظهر یکشنبه در آئین آغاز عملیات تعریض ششخطه آزادراه ساوه–سلفچگان اظهار کرد: این پروژه از سال ۱۴۰۰ پیگیری شده و با تلاشهای مستمر، مراحل تصویب و اجرای طرح به نتیجه رسیده است.
وی افزود: این مسیر به دلیل فرسودگی و ترافیک سنگین، دچار گلوگاه شده بود و با آغاز عملیات اجرایی، مشکلات عبور و مرور در حال کاهش است.
حجتالاسلام سبزی با اشاره به ضرورت توسعه زیرساختهای ریلی منطقه تصریح کرد: اتصال ۱۱ کیلومتری راهآهن از شکوهیه به شهر صنعتی کاوه با فاصلهای تنها ۱۲ کیلومتری میتواند نقش مؤثری در تسهیل ترانزیت کالا ایفا کند.
وی ادامه داد: محور همدان–جاده قدیم تهران به دلیل وقوع تصادفات متعدد، نیازمند تأمین منابع ویژه برای ارتقای ایمنی است.
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در بخش مسکن، مردم منتظر واگذاری زمین هستند و انتظار میرود با دستور مقام عالی وزارت، این فرآیند سرعت یابد.
وی گفت: آزادراه تهران–ساوه بهعنوان یکی از محورهای کلیدی شبکه آزادراهی کشور، روزانه پذیرای حدود ۴۲ هزار وسیله نقلیه، شامل ۳۵ درصد ترافیک سنگین است.
حجتالاسلام سبزی افزود: در این پروژه، عملیات اجرایی شامل توسعه خطوط عبوری در طول ۶۵ کیلومتر مسیر است.
وی تصریح کرد: انتظار میرود با حمایت بنیاد مستضعفان و دستور مقام عالی وزارت، پروژه آزادراه تهران–ساوه به نتیجه رسیده و ترافیک و ایمنی مسیر بهبود یابد.
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