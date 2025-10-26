هشدار دریایی در استان بوشهر صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان بوشهر زمان شروع این هشدار عصر یکشنبه (۴ آبان) و پایان آن اواخر وقت سهشنبه (۶ آبان) خواهد بود.
وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید (گاهی بیش از ۴۰ کیلومتر در ساعت)، افزایش ارتفاع موج دریا (سواحل ۹۰ تا ۱۵۰ و فراساحل گاهی تا ۱۸۰ سانتیمتر) از مخاطرات این هشدار اعلام شده است.
منطقه اثر این هشدار به تناوب سواحل و فراساحل استان بوشهر خواهد بود.
افزایش ارتفاع موج، احتمال اختلال در ترددها و فعالیت دریایی بهویژه تردد شناورهای سبک و قایقهای صیادی و تفریحی در مناطق تحت تأثیر، از اثرات این مخاطره اعلام شده است.
اجتناب از ترددهای دریایی غیرضروری بهویژه تردد شناورهای سبک و قایقهای صیادی و تفریحی در مناطق تحت تأثیر، تمهیدات لازم جهت پیشگیری از هرگونه خسارت احتمالی طی این مدت توصیه میشود.
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