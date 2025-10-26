  1. استانها
  2. بوشهر
۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۰۹

هشدار دریایی در استان بوشهر صادر شد

هشدار دریایی در استان بوشهر صادر شد

بوشهر- اداره کل هواشناسی استان بوشهر از وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید شمال غربی و صدور هشدار سطح زرد در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان بوشهر زمان شروع این هشدار عصر یکشنبه (۴ آبان) و پایان آن اواخر وقت سه‌شنبه (۶ آبان) خواهد بود.

وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید (گاهی بیش از ۴۰ کیلومتر در ساعت)، افزایش ارتفاع موج دریا (سواحل ۹۰ تا ۱۵۰ و فراساحل گاهی تا ۱۸۰ سانتیمتر) از مخاطرات این هشدار اعلام شده است.

منطقه اثر این هشدار به تناوب سواحل و فراساحل استان بوشهر خواهد بود.

افزایش ارتفاع موج، احتمال اختلال در ترددها و فعالیت دریایی به‌ویژه تردد شناورهای سبک و قایق‌های صیادی و تفریحی در مناطق تحت تأثیر، از اثرات این مخاطره اعلام شده است.

اجتناب از ترددهای دریایی غیرضروری به‌ویژه تردد شناورهای سبک و قایق‌های صیادی و تفریحی در مناطق تحت تأثیر، تمهیدات لازم جهت پیشگیری از هرگونه خسارت احتمالی طی این مدت توصیه می‌شود.

کد مطلب 6634590

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها