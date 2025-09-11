  1. استانها
صدور هشدار دریایی در استان بوشهر

بوشهر- اداره کل هواشناسی استان بوشهر از وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید و صدور هشدار دریایی سطح زرد در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان بوشهر زمان شروع این هشدار ظهر جمعه (۲۱ شهریور) و پایان آن ظهر شنبه (۲۲ شهریور) خواهد بود.

وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید (گاهی بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت)، افزایش ارتفاع موج دریا (سواحل ۹۰ تا ۱۸۰ فراساحل گاهی تا ۲۱۰ سانتیمتر) از مخاطرات این هشدار است.

منطقه اثر این هشدار سو احل و فراساحل شمالی و مرکزی و فراساحل جنوبی استان بوشهر اعلام شده است.

افزایش ارتفاع موج، احتمال اختلال در ترددها و فعالیت دریایی به‌ویژه تردد شناورهای سبک و قایق‌های صیادی و تفریحی در مناطق تحت تأثیر، از اثرات این مخاطره خواهد بود.

اجتناب از ترددهای دریایی غیرضروری به‌ویژه تردد شناورهای سبک و قایق‌های صیادی و تفریحی در مناطق تحت تأثیر، تمهیدات لازم جهت پیشگیری از هرگونه خسارت احتمالی طی این مدت توصیه می‌شود.

