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۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۲۸

آغاز عملیات نصب سکوهای بتنی ضلع شمالی ورزشگاه آزادی

آغاز عملیات نصب سکوهای بتنی ضلع شمالی ورزشگاه آزادی

عملیات نصب سکوهای بتنی ضلع شمالی ورزشگاه آزادی آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شروع این عملیات در شرایطی است که در دو قسمت شمال و جنوب ورزشگاه آزادی که شامل ۱۷ زون است، باید ۸ هزار سکوی بتنی نصب شود که در حال حاضر ۱۸۸۰ عدد آن تولید شده است.

پیش از نصب سکوهای بتنی جدید؛ تخریب سکوهای قدیمی و بالشتک ها، آرماتوربندی، قالب بندی و اجرای تیرهای پلکانی و عایق کاری انجام شده است.

با پایان نصب سکوهای بتنی و مقاوم سازی ورزشگاه، عملیات نصب صندلی های تماشاگران آغاز می شود. در دو طبقه ورزشگاه آزادی نیاز به ۵۸ هزار و ۳۹۱ صندلی است. پیش از این ۲۱ هزار صندلی در ضلع غربی نصب شده بود.

لازم به یادآوری است که فاز نخست مقاوم سازی، بازسازی و استانداردسازی ورزشگاه آزادی شامل ۲۲ زون ضلع غربی، دی ماه سال گذشته به پایان رسید.

کد مطلب 6634625

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