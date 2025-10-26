عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس کالای ایران، مرداد ماه امسال، هیأت پذیرش بورس کالای ایران با پذیرش پنج مدل خودروی وارداتی برای عرضه در تابلوی معاملات بورس موافقت کرد. این تصمیم با هدف تعمیق بازار، ایجاد شفافیت در فرآیند فروش و امکان کشف قیمت واقعی خودروهای وارداتی اتخاذ شد.
در ادامه این روند، بورس کالای ایران عرضه رسمی خودروی سواری برقی فولکسواگن مدل ID.UNYX را در دستور کار قرار داده است.
بر اساس اعلام شرکت بورس کالای ایران، تعداد ۳۰ دستگاه خودروی فولکسواگن ID.UNYX مشکی در تاریخ ۱۳ آبان ماه روی تابلوی معاملات عرضه خواهد شد و موعد تحویل این خودروها ۱۳ دی ماه تعیین شده است.
قیمت پایه هر دستگاه خودرو ۳ میلیارد و ۹۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام شده و برای حضور متقاضیان در فرآیند عرضه، ۱۰ درصد از مبلغ پایه بهعنوان پیشپرداخت الزامی است.
عرضه خودروی برقی فولکسواگن ID.UNYX به عنوان نخستین محصول وارداتی در بورس کالا، گامی مهم در مسیر عرضه شفاف و رقابتی خودروهای وارداتی به شمار میرود و انتظار میرود آغاز این فرآیند، زمینهساز ورود سایر برندها و مدلهای مورد تأیید هیأت پذیرش به بستر معاملاتی رسمی کشور باشد.
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