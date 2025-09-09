عرضه خودروهای وارداتی در بورس تا ۳ هفته آینده

به گزارش خبرگزاری مهر حجت‌الله صیدی درباره عرضه خودرو در بورس اظهار داشت: اگر عرضه‌کننده کالایی را معرفی کند، حالا چه خودرو، چه سیمان، چه فولاد و یا هر کالای دیگری، این موارد بررسی می‌شود و اگر ضوابط بورس کالا را داشته و استاندارد باشد و سپس بتواند به‌صورت انبوه و پشتوانه‌دار عرضه شود، معمولاً از سوی بورس پذیرش می‌شود، البته باید ضوابط رعایت شده باشد.

وی درباره پذیرش خودرو در بورس کالا ادامه داد: ظاهراً سه مدل خودرو از ایران‌خودرو پذیرش شده است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره پذیرش خودروهای وارداتی نیز با بیان اینکه چند هفته گذشته جلسه بررسی این موضوع برگزار شده است، افزود: فکر کنم ۵ یا ۶ مدل، از سوی واردکننده‌ها که بعضی از این کالاها هم از خودروسازهای خیلی مهمی هم بودند، پذیرش شد، فقط عرضه آنها مانده است که لازم است قیمت‌گذاری شود و به‌زودی عرضه آن در بورس آغاز خواهد شد.

وی با بیان اینکه عرضه خودروهای خارجی در بورس درحال طی مراحل اداری است، تصریح کرد: فکر نمی‌کنم این روند بیشتر از سه هفته طول بکشد، چون این خودروها در انبارهای تولیدکننده و واردکننده هستند.

صیدی تصریح کرد: یکی از شرایط ما برای عرضه خودرو در بورس این است که در انبارهای تولیدکننده و واردکننده موجود باشد نه اینکه برای مثال خودروی وارداتی در گمرک باشد و هنوز ترخیص نشده باشد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره توکنایز کردن دارایی‌ها در بورس اظهار داشت: ما مذاکرات و گفت‌وگویی با بانک مرکزی داشتیم در مورد بحث‌های کریپتو قرار شد که قانون‌گذاری و نظارت رمزدارایی با سازمان بورس باشد و رمزارز با بانک مرکزی؛ بنابراین، ما شروع کردیم و روی چند دارایی مهمی که در بازار سرمایه است، چه یونیت‌های صندوقچه دارایی‌های فیزیکی و چه سهام، کار می‌کنیم.

وی با بیان اینکه یکی از بحث‌های مهم، ارزش‌گذاری این دارایی‌هاست، خاطرنشان کرد: یکی دیگر موضوع کارا بودن بازارش است، که فکر می‌کنم ظرف یکی دو ماه آینده نهایی شود، البته بحث رمزارز هم به‌موازات، توسط شرکت بانک مرکزی پیگیری می‌شود و امیدواریم به سرانجام برسد تا با هم این موضوع را جلو ببریم.