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۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۳۹

بازی‌های آسیایی جوانان- بحرین

تیم ملی بسکتبال ۳ نفره پسران به یک چهارم صعود کرد

تیم ملی بسکتبال ۳ نفره پسران به یک چهارم صعود کرد

تیم ملی پسران بسکتبال ۳ نفره با پیروزی مقتدرانه مقابل قزاقستان به یک‌چهارم نهایی رسید.

به گزارش خبرنگار مهر از بحرین، تیم ملی بسکتبال سه نفره پسران کشورمان که در شروع این رقابت‌ها مقابل تیم‌های سریلانکا یمن و عربستان سعودی به پیروزی رسیده بود در گروه ۴ این رقابت‌ها امروز در اولین بازی به مصاف تیم قزاقستان رفت.

تیم ملی بسکتبال ۳ نفره کشورمان در اولین دیدار امروز از رقابت‌های بسکتبال سه نفره پسران موفق شد با حساب ۲۱ بر ۸ در کمتر از زمان قانونی مسابقه به پیروزی برسد و صعود خود را به مرحله یک چهارم نهایی این رقابت‌ها قطعی کند.

تیم بسکتبال سه نفره پسران کشورمان در دیدار دوم از ساعت ۱۴ به مصاف تیم بنگلادش خواهند رفت.

پسران بسکتبال ایران در گروه ۴ این رقابت‌ها با تیم‌های عربستان یمن سریلانکا قزاقستان و بنگلادش همگروه هستند.

در مرحله حذفی این رقابت‌ها دو تیم برتر هر گروه به دور یک چهارم نهایی صعود به عنوان تیم اول یا دوم این گروه به احتمال زیاد با تیم‌های قدرتمند چین و بحرین از گروه دیگر این رقابت‌ها روبرو خواهند شد.

دیدارهای مرحله یک چهارم نهایی این رقابت‌ها فردا دوشنبه برگزار می‌شود.

کد مطلب 6634793
سیده فرزانه شریفی

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