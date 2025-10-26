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۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۸:۰۷

بازیهای آسیایی جوانان - بحرین

پایان کار تیم موی تای دختر و پسر ایران با کسب ۹ مدال

پایان کار تیم موی تای دختر و پسر ایران با کسب ۹ مدال

تیم های دختران و پسران موی تای ایران با کسب ۹ مدال طلا، نقره و برنز به کار خود در سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان پایان دادند.

به گزارش خبرنگار مهر از بحرین، رقابت های موی تای سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان عصر امروز یکشنبه با برگزاری مبارزات پایانی خاتمه یافت و ملی پوشان جوان ایران موفق به کسب دو مدال طلا، دو مدال نقره و پنج مدال برنز شدند.

مدال آوران دختر و پسر ایران در این دوره از بازیها به شرح زیر هستند:

مدال طلا: باران جانی و روژان بهنامی (مبارزه)
مدال نقره: ابوالفضل حاجی وند و یاسین موسوی (مبارزه)
مدال برنز: امیرعباس ساغری، طاها شریفی و سودا آقایی (وای کرو) و امیرمحمد مجیدی نیا به همراه مائده صادق زاده (مبارزه)

کد مطلب 6635194

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