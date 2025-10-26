پایان کار تیم موی تای دختر و پسر ایران با کسب ۹ مدال

به گزارش خبرنگار مهر از بحرین، رقابت های موی تای سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان عصر امروز یکشنبه با برگزاری مبارزات پایانی خاتمه یافت و ملی پوشان جوان ایران موفق به کسب دو مدال طلا، دو مدال نقره و پنج مدال برنز شدند.

مدال آوران دختر و پسر ایران در این دوره از بازیها به شرح زیر هستند:

مدال طلا: باران جانی و روژان بهنامی (مبارزه)

مدال نقره: ابوالفضل حاجی وند و یاسین موسوی (مبارزه)

مدال برنز: امیرعباس ساغری، طاها شریفی و سودا آقایی (وای کرو) و امیرمحمد مجیدی نیا به همراه مائده صادق زاده (مبارزه)