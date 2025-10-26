وقوع حادثه انفجار در شهر جم

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره گاز شهرستان جم گفت: ساعت ۱۰ و ۴۸ دقیقه صبح دوشنبه گزارش یک مورد انفجار در یک منزل مسکونی طبقه دوم در مجتمع آپارتمانی هفت واحدی در بلوار چمران شهر جم اعلام شد که بلافاصله تیم عملیاتی و امدادی به محل حادثه اعزام شدند.
حسین اندام افزود: در این حادثه، پنج نفر دچار مصدومیت شدند هر پنج نفر به بیمارستان انتقال داده شدند.
رئیس اداره گاز شهرستان جم تصریح کرد: شدت انفجار منجر به تخریب از ساختمان طبقه ۲ و چندین منزل مجاور شده و شیشهها، درب و پنجرهها دچار آسیب شده و به دلیل شدت حادثه بخشی از آجرها و شیشهها به سمت خیابان پرتابشده است.
وی افزود: بررسیهای فنی برای مشخص شدن عامل انفجار در حال انجام بوده که پس از قطعی شدن، نتیجه اعلام خواهد گردید.
وی گفت: همکاران امداد در حال ایمن سازی محیط هستند و پس از پایان عملیات ایمنسازی، گزارش جامع فنی اعلام خواهد شد.
رئیس اداره گاز ناحیه شهرستان جم از شهروندان درخواست کرد تا از نزدیک شدن به منطقه حادثه خودداری کنند.
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