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۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۱۵

وقوع حادثه انفجار در شهر جم

وقوع حادثه انفجار در شهر جم

بوشهر- رئیس اداره گاز ناحیه شهرستان جم از وقوع حادثه انفجار در یک منزل مسکونی واقع در بلوار چمران شهر جم، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره گاز شهرستان جم گفت: ساعت ۱۰ و ۴۸ دقیقه صبح دوشنبه گزارش یک مورد انفجار در یک منزل مسکونی طبقه دوم در مجتمع آپارتمانی هفت واحدی در بلوار چمران شهر جم اعلام شد که بلافاصله تیم عملیاتی و امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

حسین اندام افزود: در این حادثه، پنج نفر دچار مصدومیت شدند هر پنج نفر به بیمارستان انتقال داده شدند.

رئیس اداره گاز شهرستان جم تصریح کرد: شدت انفجار منجر به تخریب از ساختمان طبقه ۲ و چندین منزل مجاور شده و شیشه‌ها، درب و پنجره‌ها دچار آسیب شده و به دلیل شدت حادثه بخشی از آجرها و شیشه‌ها به سمت خیابان پرتاب‌شده است.

وی افزود: بررسی‌های فنی برای مشخص شدن عامل انفجار در حال انجام بوده که پس از قطعی شدن، نتیجه اعلام خواهد گردید.

وی گفت: همکاران امداد در حال ایمن سازی محیط هستند و پس از پایان عملیات ایمن‌سازی، گزارش جامع فنی اعلام خواهد شد.

رئیس اداره گاز ناحیه شهرستان جم از شهروندان درخواست کرد تا از نزدیک شدن به منطقه حادثه خودداری کنند.

کد مطلب 6634866

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