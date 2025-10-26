به گزارش خبرنگار مهر از بحرین، لی دو هی، سرمربی تیم والیبال زیر ۱۸ سال دختران ایران، پس از پیروزی مقابل هنگ‌کنگ و صعود به جمع چهار تیم برتر اظهار داشت: امروز بازی بسیار مهمی داشتیم که با تلاش بازیکنان توانستیم پیروز میدان شویم و به جمع چهار تیم برتر راه پیدا کنیم.

وی افزود: از اینکه این بازی را با پیروزی پشت سر گذاشتیم، بسیار خوشحال هستیم. همه بازی‌ها برای ما سخت است، اما چون آماده‌سازی خوبی داشتیم، بازیکنان از پس حریفان برآمدند.تمام تلاش خود را به کار می‌گیریم تا بتوانیم به مدال برسیم.

وی در مورد بازی بعدی خاطرنشان کرد: دیدار بعدی ما با برنده دیدار تیم‌های فیلیپین و چین تایپه است. بازیکنان در شرایط خوبی هستند و تمرینات پرفشاری را پشت سر گذاشته‌اند. تمام تلاش خود را می‌کنیم تا با بهترین آمادگی وارد میدان شویم و با هر حریفی که روبه‌رو شویم، عملکرد قابل قبولی ارائه دهیم.

لی عنوان کرد: شنیده‌ام که دختران ایران برای نخستین بار به جمع چهار تیم برتر صعود کرده‌اند. این موفقیت نشان می‌دهد بازیکنان به‌خوبی از پس از آنها تشکر می‌کنم و به آنان افتخار می‌کنم. از این پس این بازیکنان آینده والیبال زنان ایران خواهند بود.تمرینات سخت برآمده‌اند