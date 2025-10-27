به گزارش خبرنگار مهر از بحرین، در ادامه رقابت‌های سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان در منامه بحرین، تیم ملی والیبال زیر ۱۸ سال دختر ایران امروز (دوشنبه) از ساعت ۱۹ به وقت محلی در سالن الرفاع شهر ورزشی عیسی به مصاف فیلیپین رفت‌.



شاگردان لی دو هی در شرایطی به مصاف تیم فیلیپین رفتند که هواداران این تیم با حضور در سالن مسابقه یک صدا تیمشان را تشویق می‌کردند.



در ست اول بازی هر دو تیم پایاپای پیش رفت اما در اواسط بازی تمرکز شاگردان لی بهم ریخت و چند امتیاز متوالی را از دست دادند هرچند در ادامه توانستند به بازی برگردند ولی در نهایت این ست را با نتیجه ۲۸ بر ۲۶ واگذار کردند.



در ست دوم همچنان بازی پایاپای پیش رفت ولی در ادامه با هماهنگی خوب ملی‌پوشان چند امتیاز متوالی برای ایران ثبت شد و در نهایت این ست با نتیجه ۲۵ بر ۱۸ به سود ایران به پایان رسید.



ملی‌پوشان در شروع ست سوم با تمرکز بالا و عملکرد منسجم، تیم برتر میدان بودند و چند امتیاز پیاپی کسب کردند، اما در ادامه این جدال حساس به نتیجه تساوی کشیده شد و پایاپای پیش رفت ولی در نهایت ملی‌پوشان والیبال ایران توانستند با نتیجه ۲۵ بر ۱۹ این ست را هم از آن خود کنند.

ملی‌پوشان ایران در شروع ست چهارم عملکرد خوبی داشتند و با اختلاف چند امتیاز پیش افتادند و در نهایت این ست هم با پیروزی بانوان‌والیبالیست ایران و با نتیجه ۲۵ بر ١٨ به پایان رسید.

به این ترتیب شاگردان لی دو هی توانستند با نتیجه سه بر یک و با امتیازهای (۲۵ بر ۱۸ در ست دوم، ۲۵ بر ۱۹ در ست سوم و ۲۵ بر ١٨ در ست چهارم پیروز میدان شوند.



ملی‌پوشان والیبال ست اول را با امتیاز ۲۸ بر ۲۶ به فیلیپین واگذار کردند. شاگردان لی در مرحله فینال باید به مصاف اندونزی بروند.



ملی‌پوشان دختر والیبال ایران تاکنون موفق به شکست تیم‌های قطر، بحرین، چین تایپه، اندونزی و هنگ‌کنگ شده‌اند و با شکست فیلیپین برای اولین بار به فینال این مسابقات راه پیدا کردند.



آیدا ولی نژاد، معصومه قدمی طبقدهی، هستی واحدی، لعیا افزونی، یلدا جعفری، یسنا آهنکوب رو، مبینا کریمی، آیدا باقرنیا، ستایش سادات حسینی، نگار حسینی، نگار عباسی و النا همایونی راد بازیکنان تیم ملی زیر ۱۸ سال دختر در مسابقات بحرین هستند.



لی دو هی به عنوان سرمربی، مژگان حسن زاده (سرپرست)، سرگل علیزاده (مربی)، مائده حامدی (مترجم) و راضیه دوستی (آنالیزور) کادر فنی تیم ملی زیر ۱۸ سال دختر هستند.