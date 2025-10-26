محسن بهرامی به «روال عادی» پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن بهرامی بازیگر تئاتر، رادیو و تلویزیون در کنار گیلدا حمیدی به نمایش «روال عادی» نوشته ژان کلود کریر، ترجمه اصغر نوری و کارگردانی عباس غفاری پیوست.

بهرامی بعد از نقش‌آفرینی در نمایش‌های «گل و قداره»، «باغ آلبالو»، «بیژن و منیژه»، «اکتینگ»، «امر ملوکانه»، به تالار قشقایی می آید تا در «روال عادی» به ایفای نقش بپردازد.

این نمایش از ۱۱ آبان ساعت۱۸:۳۰ روی صحنه می‌رود.

نمایش «روال عادی» از انسان مدرن امروز می گوید؛ انسانی چند لایه که در درون یک حکومت ایدئولوژیک و نظام مند حل شده اما از جایی به بعد این فرد است که برای خود ساختاری فراتر از حکومت می سازد.این آغاز خطر است.

از دیگر عوامل این اجرا می توان به آرزو عادلی مدیر اجرا، آیلی ابراهیمی دستیار کارگردان، عباس غفاری طراح صحنه و لباس، میثم صفری طراح نور، حسنا علیزاده طراح پوستر و بروشور، ایلیا شمس مدیر روابط عمومی و مشاور رسانه‌ای، پرویز گوهری، مرجانه پورحسین و نگار پوربحری عکاسان، رزیتا اسکویی مدیر تولید و مرآت بهنام تهیه کننده اشاره کرد.

علاقه مندان برای تهیه بلیت می توانند از اواخر هفته جاری به سایت تیوال مراجعه کنند.