به گزارش خبرگزاری مهر، گیلدا حمیدی بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون، بعد از تجربه بازی در نمایش‌هایی چون «باغ آلبالو»، «یک گاز کوچولو»، «بهار نامک»، «طپانچه خانوم»، «غلامرضا لبخندی» و «هیچ چیز جدی نیست»، این بار در نمایش «روال عادی»، نوشته ژان کلود کریر به ترجمه اصغر نوری و کارگردانی عباس غفاری نقشی متفاوت را تجربه می‌کند.

نمایش «روال عادی» درباره انسان مدرن امروز است، انسانی که در درون یک حکومت ایدئولوژیک نظام‌مند حل شده اما از جایی به بعد این فرد است که برای خود ساختاری فراتر از حکومت را می‌سازد.

این نمایش به زودی در سالن قشقایی تئاتر شهر به صحنه می‌رود.

اسامی سایر بازیگران، عوامل و تاریخ اجرا به زودی اعلام می‌شود.