به گزارش خبرگزاری مهر، عزتاله زارعی سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه ضمانت اجرای آئیننامه ارتقا کیفیت تولید خودرو چیست؟ گفت: کارگروهی از نمایندگان دستگاههای دولتی و بخشهای غیردولتی و انجمن سازندگان و تولیدکنندگان تشکیل خواهد شد تا راهکارها و دستورالعملها جزئی را تنظیم، ابلاغ و بر نحوهی اجرای آن نظارت کنند.
وی در مصاحبه با سیما افزود: با اجرایی شدن این آئین نامه، قطعات خودرو، کد گذاری و شناسه دار خواهد شد، بنابراین در صورتی که خودروساز با قطعه معیوب مواجه شد میتواند فراخوان دهد تا مشخص شود سازنده قطعه معیوب کدام قطعه ساز است.
سخنگوی وزارت صمت با بیان اینکه آئیننامه ارتقا کیفیت تولید خودرو، نخستین سند جامع مربوط به تنظیم کیفیت است، گفت: این آئین نامه، همه زنجیره تولید از طراحی، قطعهسازی، نوسازی، فروش و خدمات پس از فروش را شامل میشود.
زارعی با بیان اینکه برای اجرایی شدن این آئین نامه، سامانهای طراحی شده است، افزود: با راه اندازی این سامانه، مصرف کنندگان میتوانند نظرات خود را ثبت کنند و بر اساس نظام امتیازدهی سامانه، خودروها رتبه بندی میشوند؛ ضمن اینکه متقاضیان میتوانند با مراجعه به این سامانه، از کیفیت خودروها مطلع و انتخاب دقیقتری داشته باشند.
وی همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه اجرای آئین نامه بهانهای برای افزایش قیمت نخواهد شد؟ گفت: اجرای این آئین نامه هیچ ارتباطی با افزایش قیمت خودرو نخواهد داشت.
زارعی در خصوص فرایند اجرای این آئین نامه افزود: مطابق قانون، هر آئین نامهای که در دولت تصویب میشود، ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی، لازم الاجراست.
نظر شما