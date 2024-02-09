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۲۰ بهمن ۱۴۰۲، ۱۰:۳۵

عموم مردم توان خرید خودروهای وارداتی را ندارند

عموم مردم توان خرید خودروهای وارداتی را ندارند

عضو هیات رییسه مجلس گفت: قیمت خودروهای وارداتی به گونه‌ای است که عموم مردم امکان خرید این خودروها را ندارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس، گفت: علاوه بر اینکه خودروهای داخلی کیفیت ندارند، قیمت آن‌ها نیز روزبه‌روز افزایش پیدا می‌کند، در واقع نه قیمت خودروهای داخلی معقول است و نه کیفیت آن‌ها انتظارات را برآورده می‌کند که علت این وضعیت وجود انحصار در خودروسازی‌های داخلی است.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: زمانیکه بازار برای کالایی انحصاری شود، تولیدکننده نه برای ارتقای کیفیت تلاش می‌کند و نه برنامه‌ای برای منطقی کردن قیمت‌ها خواهد داشت.

وی اضافه کرد: با وجود اینکه مجلس قانون واردات خودرو را تصویب کرد اما دولت آن را اجرایی نکرده است؛ هدف از قانون این بود که اقشار متوسط جامعه بتوانند خودروی خارجی را با قیمت منطقی خریداری کنند اما تعرفه در آئین‌نامه واردات خودرو به نحوی تنظیم شد که خودروی اقتصادی وارد نمی‌شود.

باید تعرفه واردات کاهش یابد

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه قیمت خودروهای وارداتی به گونه‌ای است که عموم مردم امکان خرید این خودروها را ندارند، تصریح کرد: هدف قانون‌گذار در این زمینه عملی نشده و دولت باید برای این حوزه چاره‌اندیشی کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه نباید بر روش‌هایی که مردم آسیب می‌بینند اصرار کرد، افزود: در حال حاضر به دلیل کیفیت پایین خودروهای داخلی تعداد زیادی از هموطنان جان خود را از دست می‌دهند، دولت باید با نگاه به سبد درآمد خانوار خودروها را به دست مردم برساند.

سلیمی با بیان اینکه مجلس پیگیر اجرای درست این قانون است، تصریح کرد: دولت نباید با واردات خودرو به فکر پر کردن خزانه باشد، تعرفه واردات باید به نحوی تنظیم شود که عموم مردم بتوانند خودروهای وارداتی را خریداری کنند

کد مطلب 6018894
زهره آقاجانی

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    نظرات

    • بازنشسته نهاددولتی AE ۱۱:۵۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۰
      1 0
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      این دولت هم به بهانه کمک به مردم،به صورت عمدی ویا سهوی وندانم کاری به فکر پرکردن جیب مافیا ودلالان هست،به طور نمونه همین حواله جانبازان ،سرازبازاردلالی درآورده،ویا همین واردات قطره چکانی که باعث شده دلالی بیشتررونق بگیره،بابا 44ساله دیگه حمایت غیرمنطقی ازخودروسازبسه،بزارین دروازه کشوربازباشه
    • IR ۱۳:۲۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۰
      0 0
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      61 میلیون به گفته وزارت کار زیر خط فقر هستند مشمول دریافت سبد مواد غذایی هستند معلومه توان خرید ندارن مگر جامعه ثروت مند است مگر آمریکا است از 340 میلیون جمعیت 300 میلیون بالای خط فقر هستند
    • IR ۱۴:۰۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۰
      0 0
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      باید چه کسی را لخت کنیم تا همچین ماشینی بخریم
    • علی IR ۲۳:۲۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۰
      0 0
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      خودروهای وارداتی و تولید داخل باید به صورت لیزینگ یا از دم قسط یا اینکه از طریق فاینانس بانکی به مردم فروخته شود تا توان خرید داشته باشند، کاهش ارزش پول ملی در ده سال اخیر به شدت قدرت خرید مردم را در همه زمینه ها تضعیف کرده و باعث افزایش فقر نسبی شده و ترمیم قدرت خرید از دست رفته زمان بر است
    • IR ۱۰:۵۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۱
      0 0
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      اگر عرضه داشتید خرید وفروش پلاک را تا ۵ سال ممنوع میکردید واونوقت میدید که دلال میرفت دنبال کارش. اما عمدا اینکار نمیکنند خودرو سازها تا وجود دلالها مایه خیر وبرکت برای انها باشد
    • علی IR ۱۵:۰۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۱
      0 0
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      عموم مردم توانایی خریدپرایدمدل پایین ۱۵۰ملیونی وندارن فقط نبایدتهران وشهرهای بزرگ ودیدمردم روستاهاحتی نمیتونندهزینه خوراک ودرمان خانوادشون وبدن چه برسه به خودرو

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