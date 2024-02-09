عموم مردم توان خرید خودروهای وارداتی را ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس، گفت: علاوه بر اینکه خودروهای داخلی کیفیت ندارند، قیمت آن‌ها نیز روزبه‌روز افزایش پیدا می‌کند، در واقع نه قیمت خودروهای داخلی معقول است و نه کیفیت آن‌ها انتظارات را برآورده می‌کند که علت این وضعیت وجود انحصار در خودروسازی‌های داخلی است.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: زمانیکه بازار برای کالایی انحصاری شود، تولیدکننده نه برای ارتقای کیفیت تلاش می‌کند و نه برنامه‌ای برای منطقی کردن قیمت‌ها خواهد داشت.

وی اضافه کرد: با وجود اینکه مجلس قانون واردات خودرو را تصویب کرد اما دولت آن را اجرایی نکرده است؛ هدف از قانون این بود که اقشار متوسط جامعه بتوانند خودروی خارجی را با قیمت منطقی خریداری کنند اما تعرفه در آئین‌نامه واردات خودرو به نحوی تنظیم شد که خودروی اقتصادی وارد نمی‌شود.

باید تعرفه واردات کاهش یابد

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه قیمت خودروهای وارداتی به گونه‌ای است که عموم مردم امکان خرید این خودروها را ندارند، تصریح کرد: هدف قانون‌گذار در این زمینه عملی نشده و دولت باید برای این حوزه چاره‌اندیشی کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه نباید بر روش‌هایی که مردم آسیب می‌بینند اصرار کرد، افزود: در حال حاضر به دلیل کیفیت پایین خودروهای داخلی تعداد زیادی از هموطنان جان خود را از دست می‌دهند، دولت باید با نگاه به سبد درآمد خانوار خودروها را به دست مردم برساند.

سلیمی با بیان اینکه مجلس پیگیر اجرای درست این قانون است، تصریح کرد: دولت نباید با واردات خودرو به فکر پر کردن خزانه باشد، تعرفه واردات باید به نحوی تنظیم شود که عموم مردم بتوانند خودروهای وارداتی را خریداری کنند