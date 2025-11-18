وزارت صمت: گزارش کیفیت خودروهای داخلی به اطلاع مردم می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحامد عاملی امروز در ستاد کیفیت خودروهای داخلی اظهار کرد: آئین‌نامه کیفیت خودروهای داخلی اولین سند در این حوزه است که به تصویب هیئت وزیران رسیده و ضمانت اجرایی دارد.

معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: این آئین‌نامه با تعیین سنجه‌های قابل ارزیابی، کیفیت خودرو را در همه زنجیره تولید شامل طراحی، قطعه، ساخت، فروش و خدمات پس از فروش رصد خواهد کرد و هرگونه ایراد در تولید از طریق شناسه ردگیری و رفع می‌شود.

بر اساس اعلام وزارت صمت، عاملی تصریح کرد: گزارش این ارزیابی به صورت دوره‌ای در اختیار سیاست‌گذار قرار می‌گیرد و نتایج به اطلاع مردم خواهد رسید.