دبل حزباوی برای پیروزی خانگی سپاهان مقابل پیکان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال سپاهان و پیکان در هفته هشتم رقابت‌های لیگ برتر امروز یکشنبه ۴ آبان و از ساعت ۱۷ در ورزشگاه نقش جهان و با قضاوت ایمان کهیش به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه ۲ بر یک به سود سپاهان به پایان رسید.

امین حزباوی (۶۳ و ۸۴) برای سپاهان و علی فرجی (۷۴) برای پیکان گلزنی کردند.

ضدحمله بازیکنان پیکان در دقیقه ۱۱ با شوت افشین صادقی همراه شد که توپ پس از برخورد به مدافع سپاهان از کنار دروازه به کرنر رفت. در دقیقه ۲۷ نیز صادقی با نفوذ از سمت چپ و شوت محکم خود بار دیگر دروازه سپاهان را تهدید کرد اما توپ به شکلی خطرناک از کنار دروازه راهی اوت شد.

نخستین موقعیت جدی سپاهان در دقیقه ۳۲ و روی ارسال آلوز از روی نقطه کرنر به وجود آمد که توپ با ضربه سر محمد دانشگر همراه شد و با اختلاف کمی از کنار دروازه عبور کرد. سه دقیقه بعد، در دقیقه ۳۵، آریا شفیع‌دوست در موقعیتی تک به تک توپ را از احمد گوهری عبور داد اما مدافع پیکان با واکنشی سریع و تکلی به‌موقع، توپ را از روی خط دروازه بیرون کشید تا وینگر جوان سپاهان در به ثمر رساندن گل ناکام بماند.

نیمه دوم کاملا رنگ و بوی متفاوتی داشت. سپاهان برای کسب پیروزی خانگی تصمیم گرفت فشار بیشتری را روی دروازه پیکان ایجاد کند. تلاش این تیم در دقیقه ۶۳ بالاخره ثمربخش بود تا ارسال کرنر ریکاردو آلوز توسط امین حزباوی تبدیل به گل اول سپاهان شود. در ادامه پیکان سعی کرد با ارسال پاس‌های بلند، کمترین زمان را برای رسیدن به دروازه محمدرضا اخباری در سپاهان طی کند. با این حال شوت سرکش و از راه دور علی فرجی بازیکن جوان خودروسازان به زیر طاق دروازه سپاهان برخورد کرد تا یکی از زیباترین گل‌های فصل را تا اینجا رقم بزند و بازی را به تساوی بکشد.

پس از این گل امین حزباوی مدافع بلند قامت سپاهان اجازه اضافه شدن به خط حمله را پیدا کرد. همین تغییر پست کافی بود تا حزباوی در دقیقه ۸۴ گل دوم خود و تیمش را به ثمر برساند و یک تنه سپاهان را برنده این دیدار کند.

سپاهان با این پیروزی، ۱۲ امتیازی شد تا به رتبه چهارم جدول صعود کند. پیکان نیز ۷ امتیازی ماند تا به رتبه سیزدهم سقوط کند.