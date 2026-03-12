۲۱ اسفند ۱۴۰۴، ۲۱:۵۰

دیدار مسئولان با خانواده شهید مدافع وطن«حمید جعفری» در شهرستان گناوه

گناوه –در آستانه فرا رسیدن ۲۲ اسفند، روز بزرگداشت شهدا جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی با خانواده شهید،«حمید جعفری»، از شهدای جنگ رمضان امسال در روستای محمدصالحی شهرستان گناوه دیدار کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه گناوه شامگاه پنجشنبه در این دیدار که مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر، فرماندار ، فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) ، فرمانده دریابانی ، مسئول عقیدتی دریابانی و مدیر بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان گناوه نیز حضور داشتند، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید والامقام «حمید جعفری»، شهادت را افتخاری بزرگ و بالاترین درجه ایثار دانست.

حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی اظهار کرد: شهادت، مدال افتخاری است که خداوند نصیب بندگان خاص خود می‌کند و شهدای والامقام ما با نثار جان خود، امنیت و عزت را برای این مرز و بوم به ارمغان آوردند.

امام جمعه گناوه یادآور شد: دیدار با خانواده شهدا، افتخار و فرصتی برای تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب و شهدا است.

وی افزود: ما همواره خود را مدیون خون پاک شهدا و صبر و استقامت خانواده‌های معظم آنان می‌دانیم و از خداوند متعال برای این خانواده معظم، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم و امیدوارم که همواره در مسیر شهدا گام برداریم.

این دیدار که با هدف تکریم و دلجویی از خانواده شهدا و ارج نهادن به مقام شامخ ایثارگران برگزار شد، بار دیگر بر اهمیت زنده نگه داشتن یاد شهدا و ادامه راه پر افتخار آنان در جامعه اسلامی تاکید کرد.

