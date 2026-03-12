دیدار مسئولان با خانواده شهید مدافع وطن«حمید جعفری» در شهرستان گناوه

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه گناوه شامگاه پنجشنبه در این دیدار که مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر، فرماندار ، فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) ، فرمانده دریابانی ، مسئول عقیدتی دریابانی و مدیر بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان گناوه نیز حضور داشتند، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید والامقام «حمید جعفری»، شهادت را افتخاری بزرگ و بالاترین درجه ایثار دانست.

حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی اظهار کرد: شهادت، مدال افتخاری است که خداوند نصیب بندگان خاص خود می‌کند و شهدای والامقام ما با نثار جان خود، امنیت و عزت را برای این مرز و بوم به ارمغان آوردند.

امام جمعه گناوه یادآور شد: دیدار با خانواده شهدا، افتخار و فرصتی برای تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب و شهدا است.

وی افزود: ما همواره خود را مدیون خون پاک شهدا و صبر و استقامت خانواده‌های معظم آنان می‌دانیم و از خداوند متعال برای این خانواده معظم، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم و امیدوارم که همواره در مسیر شهدا گام برداریم.

این دیدار که با هدف تکریم و دلجویی از خانواده شهدا و ارج نهادن به مقام شامخ ایثارگران برگزار شد، بار دیگر بر اهمیت زنده نگه داشتن یاد شهدا و ادامه راه پر افتخار آنان در جامعه اسلامی تاکید کرد.