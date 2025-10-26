بارانی: اورژانس بم در مهرماه ۲۵۰۰ ماموریت امدادی داشته است

حمید بارانی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی شهرستان بم در مهرماه سال جاری مجموعاً ۲۵۴۲ مأموریت انجام داده است که از این تعداد، ۱۰۵۰ مأموریت شهری و ۱۴۹۲ مأموریت جاده‌ای بوده است.

وی افزود: در این مدت، به ۲۱۴۲ بیمار و مصدوم خدمات پیش‌بیمارستانی ارائه شده و ۱۱۲۰ نفر پس از انجام اقدامات اولیه، توسط تکنسین‌های اورژانس به بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی بم منتقل شده‌اند.

به گفته رئیس اورژانس بم، بیشترین آمار مأموریت‌ها مربوط به حوادث ترافیکی با ۷۶۵ مورد بوده که شامل ۲۸۴ مأموریت شهری و ۴۸۱ مأموریت جاده‌ای است.

بارانی، گفت: سایر مأموریت‌های این اورژانس نیز شامل ۷۹ مورد بیماران قلبی، ۳۹ مورد مشکلات تنفسی و ۶۵ مورد مسمومیت بوده است.

وی همچنین درباره وضعیت تماس‌های دریافتی با اورژانس ۱۱۵ بم گفت: در مهرماه، مجموعاً ۱۱ هزار و ۷۹۷ تماس با مرکز تماس گرفته شده که از این میان، ۴۲۵ مورد تماس مزاحم تلفنی، ۱۸۴ مورد مشاوره پزشکی تلفنی و ۲,۱۱۸ مورد منجر به اعزام آمبولانس شده است.

وی تأکید کرد: طبق نظرسنجی‌های مردمی انجام‌شده در این ماه، بیش از ۹۰ درصد از دریافت‌کنندگان خدمات امدادی و درمانی، رضایت بالا از نحوه خدمت‌رسانی پرسنل عملیاتی و اپراتورهای اورژانس بم داشته اند.

رئیس اورژانس ۱۱۵ بم در پایان با قدردانی از تلاش شبانه‌روزی نیروهای اورژانس، خاطرنشان کرد: بهبود کیفیت خدمات، افزایش آموزش‌های مردمی در حوزه کمک‌های اولیه و ارتقای فرهنگ تماس صحیح با اورژانس از جمله اولویت‌های کاری این مرکز در ماه‌های آینده است.