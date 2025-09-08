  1. استانها
مصدوم شدن ۵ نفر بر اثر تصادف دو خودرو در محور نرماشیر- کامرانیه

کرمان- رئیس اورژانس پیش‌ بیمارستانی شهرستان بم گفت: حادثه دلخراش رانندگی ما بین دو خودروی سواری پژو ۴۰۵ و پراید در محور نرماشیر، حوالی دوراهی قصر به سمت کامرانیه تعداد ۵ مصدوم به همراه داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید بارانی، ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: ساعت ۰۳:۰۳ بامداد امروز دوشنبه گزارش وقوع یک سانحه مابین دو خودروی سواری پژو ۴۰۵ و پراید به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ بم مخابره شد که بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیم‌های امدادی و حرفه‌ای اورژانس ۱۱۵ بم با سرعت و دقت لازم، به سمت محل حادثه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه مصدومان این حادثه، پس از رسیدن نیروهای امدادی به صحنه، تحت ارزیابی اولیه و اقدامات فوریت‌های پزشکی قرار گرفتند افزود: پس از انجام اقدامات اولیه در صحنه تصادف، تمامی پنج مصدوم، برای تکمیل روند درمانی و دریافت مراقبت‌های پزشکی تخصصی‌تر، به بیمارستان پاستور شهرستان بم انتقال یافتند.

