نفوذ شرکت نظامی رژیم صهیونیستی در امارات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، کابینه رژیم صهیونیستی روز گذشته با ایجاد شاخه شرکت کنتروپ وابسته به ارتش این رژیم برای همکاری مستقیم با بازارهای ابوظبی موافقت کرد.

بر اساس این گزارش، شاخه جدید این شرکت در منطقه آزاد تجاری ابوظبی در زمینه‌های مربوط به بازاریابی، فروش و پشتیبانی فنی حضور خواهد داشت. روزنامه معاریو گزارش داد که دایره فعالیت‌های این شرکت تا تولید داخلی سیستم‌های برقی گسترش پیدا می‌کند.

مدیر اجرایی این شرکت یک صهیونیست خواهد بود و به صورت کامل زیر نظر شرکت اصلی در اراضی اشغالی فعالیت خواهد کرد. این اقدام در راستای سیاست‌های شرکت مذکور برای گسترش فعالیت‌های خود در منطقه به دنبال امضای توافقنامه‌های عادی سازی روابط صورت می‌گیرد. در این گزارش آمده است که طی سال‌های اخیر درخواست‌های امارات برای خرید سیستم‌های مراقبتی و پدافند هوایی و دریایی افزایش یافته و نهادهای امنیتی در این کشور به دنبال خرید سیستم‌های مذکور از رژیم صهیونیستی هستند.