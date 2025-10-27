به گزارش خبرنگار مهر، نشست رسانه ای دست اندرکاران کنسرت روایی «کبیر» روز دوشنبه پنجم آبان با حضور حسام آرین آهنگساز، شاعر و خواننده، زهرا سزاوار بازیگر نقش ایران و عاطفه سامقانی نویسنده بخش نمایشی در تماشاخانه مهر حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار شد.

حسام آرین شاعر، آهنگساز و خواننده کنسرت روایی «کبیر» در ابتدای این برنامه ضمن ارائه توضیحاتی از روند تولید این پروژه که با حمایت باشگاه تئاتر و هنرهای اجرایی سوره و تهیه کنندگی امیرحسین شفیعی برگزار می شود، توضیح داد: کنسرت درباره پنج دوره تاریخی است که با روایت موسیقایی سرداران و قهرمانان ایران‌زمین از جمله آریوبرزن، سورنا، میرزاکوچک خان آغاز و به حماسه فتح خرمشهر منتهی می شود؛ موضوعی که به اعتقاد من می تواند دربرگیرنده روایت متفاوتی در حوزه موسیقی باشد.

وی افزود: آن چه برای من مهم بوده ارایه‌ رویکردهایی نو در روایت‌های آیینی مذهبی بوده که با پروژه «وداع» آغاز شد و تا به امروز نیز ادامه پیدا کرد. ایده پروژه «کبیر» از سال ۱۴۰۱ مطرح شد و اکنون به واسطه پشتیبانی باشگاه تئاتر و هنرهای اجرایی سوره به مرحله اجرا رسیده است. از نکات مهمی که برایم در این پروژه حائز اهمیت است پرداخت‌های متفاوت به آیین های مذهبی و حماسی کشورمان است که بتواند فضای جدید و مینی‌مال تری را در این حوزه ارائه دهد و تردید ندارم این راه مسیر رو به جلوی خود را پیدا خواهد کرد. ویژگی پروژه «کبیر» ارائه ویژگی های انسانی، روح و منش سرداران تاریخ ایران و اساسا معرفی ایران زمین است که امیدوارم بتواند مورد توجه مخاطب قرار گیرد.

این خواننده ضمن ارائه توضیحاتی در حوزه انتخاب عوامل، گفت: ما در بخش روایت نمایشی تلاش کردیم با اضافه کردن یک نویسنده برای بخش نمایشی و هم‌جواری آنها با گروه کر در کنار مشاوره هایی که از هنرمندانی چون پرواز همای، امیر بهزاد و عاطفه سامقانی گرفتیم فضای متفاوتی را تجربه کنیم که تصور می‌کنم می تواند حال و هوای متفاوتی داشته باشد.

فاطمه سامقانی نویسنده بخش نمایشی کنسرت روایی «کبیر» هم در این نشست اظهار کرد: این پنجمین تجربه من با حسام آرین است که از دوران دانشجویی آغاز و تا به امروز هم ادامه پیدا کرده است. آنچه در این میان برایم مهم است انتخاب موضوعات متفاوت توسط حسام آرین برای اجرای پروژه های خود بوده اند. ما صرفا قرار نیست در این اثر فقط روایت‌گر سرداران باشیم، آنچه برای ما مهم بوده نمایش شجاعت و دلاوری های این فرزندان ایران زمین است که هر کدام یک بعد از ارزش مندی های کشورمان را نشان می‌دهد.

وی افزود: وقتی ماجرای پروژه به خرمشهر می رسد ما دیگر شخصیت خاصی را معرفی نمی کنیم و این خرمشهر به عنوان بخشی از خاک مقدس ایران است که در نهایت پایان ناپذیری داستان حق‌طلبی فرزندان ایران عزیزمان را به مخاطب نشان می دهد. البته دوست داشتیم بعد از پایان بخش خرمشهر به ماجرای جنگ ۱۲‌ روزه هم بپردازیم اما فرصت پرداخت پیش نیامد ولی قطعا در پروژه های پیش رو در باب این سوژه ایده هایی داریم که آن را به مرحله اجرا می رسانیم.

کنسرت روایی «کبیر» با اجرای ارکستری به رهبری احمد مقدسی‌زاده و همراه با بیش از ۷۰ هنرمند اجرا می‌شود که بخش نویسندگی متن نمایشی آن را عاطفه سامقانی برعهده داشته است.