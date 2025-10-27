سواحل استان بوشهر تا فردا متلاطم است

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، در برخی ساعات با وزش بادهای شمالی بر روی دریا، سواحل استان تا ظهر سه شنبه متلاطم پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر تصریح کرد: در این مدت خیزش گردوخاک محلی در نوار ساحلی استان و احتمال نفوذ گردوخاک فرامنطقه ای بر روی دریا دور از انتظار نیست، ضمن اینکه از روز چهارشنبه تا شنبه آینده، وضعیت جوی و دریایی استان در اغلب ساعات، آرام خواهد بود.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت‌های آینده غالباً صاف همراه با غبار محلی، طی ساعاتی وزش باد و در برخی نقاط باد و گردوخاک و فردا در مناطق جنوبی مه صبحگاهی پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: جهت وزش باد غالباً شمال غربی تا شمالی، با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت و در سواحل و ر روی دریا در برخی ساعات ۱۴ تا ۴۴ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی اضافه کرد: ارتفاع موج دریا ۶۰ تا ۱۲۰ گاهی ۱۵۰ و در فراساحل ۹۰ تا ۱۵۰ سانتی‌متر پیش بینی می‌شود.