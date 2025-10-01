احتمال نفوذ گردو غبار فرامنطقه ای به استان بوشهر و روی دریا

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می دهد که با تداوم وزش باد شمال غربی تا روز پنجشنبه بر روی دریا، سواحل و فراساحل استان در برخی ساعات متلاطم می باشد.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر تصریح کرد: دراین مدت خیزش گردوخاک محلی و احتمال نفوذ گردو غبار فرامنطقه ای به استان و روی دریا دور از انتظار نیست.

وی گفت: آسمان استان بوشهر غالباً صاف همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد، در برخی نقاط باد و گردوخاک و فردا در نواحی جنوبی مه صبحگاهی خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: جهت وزش باد غالباً شمال غربی تا غربی، با سرعت ۱۰ تا ۳۲ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت و در سواحل و فراساحل در برخی ساعات با سرعت ۱۶ تا ۴۴ گاهی تا ۵۴ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

وی اضافه کرد: ارتفاع موج دریا: ۹۰ تا ۱۵۰ گاهی ۱۸۰ سانتیمتر خواهد بود.