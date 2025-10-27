اشتغال به تحصیل ۳۲ هزار دانشجو در واحدهای دانشگاه آزاد در غرب تهران

به گزارش خبرنگار مهر، حامد افشاری صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در سال تحصیلی جاری، واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی شهرقدس، صفادشت، ملارد و اندیشه میزبان بیش از ۳۲ هزار دانشجو در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری هستند.

وی با اشاره به رویکرد مهارت‌محور دانشگاه آزاد اسلامی گفت: به منظور ارتقای توانمندی‌های کاربردی دانشجویان، ارتباط مؤثری میان دانشگاه و بخش صنعت برقرار شده است تا آموزش‌های عملی در محیط‌های واقعی کاری انجام شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس افزود: در برخی رشته‌ها از جمله تربیت‌بدنی، هوش مصنوعی، حقوق و روان‌شناسی از حضور اساتید برجسته کشوری بهره‌مند هستیم.

وی با اشاره به افتخارات ورزشی دانشجویان این واحد اظهار کرد: دانشجویان رشته تربیت‌بدنی موفق به کسب افتخارات ملی و بین‌المللی شده‌اند؛ از جمله آرین سلیمی، دارنده مدال طلای المپیک در رشته تکواندو، دکتر ایمان‌زاده، مربی ملی تکواندو، و آقای داوودی، دارنده مدال برنز جهانی در رشته وزنه‌برداری.

افشاری همچنین از فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه هوش مصنوعی خبر داد و بیان کرد: محصولات این شرکت‌ها در سطح ملی و بین‌المللی عرضه می‌شود و بستری برای رشد علمی و فناورانه دانشجویان فراهم آورده است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس در پایان از آغاز ثبت‌نام بدون آزمون بر اساس سوابق تحصیلی خبر داد و افزود: در هفته جاری و هفته آینده، متقاضیانی که در آزمون سراسری شرکت نکرده‌اند می‌توانند بر اساس علاقه‌مندی خود در رشته‌های مختلف واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی منطقه ثبت‌نام کنند و از فرصت تحصیل در فضایی پویا و مهارت‌محور بهره‌مند شوند.