شروع پذیرش دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی در دانشگاه آزاد شهر قدس

حامد افشاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ظرفیت دانشکده سلامت از جذب دانشجو در رشتههای پزشکی و دندانپزشکی در این دانشگاه خبر داد و گفت: دانشگاه آزاد واحد شهر قدس، شامل ملارد، صفادشت و اندیشه، یک مجموعه بزرگ با بیش از ۳۰ هزار دانشجو است و بهعنوان بزرگترین مجموعه دانشگاهی غرب استان تهران شناخته میشود. این مجموعه بین استانهای تهران و البرز واقع شده و در مجاورت شهرکهای صنعتی قرار دارد که نزدیکترین فاصله را با تهران دارند. از نظر جمعیتی و تعداد دانشجو، وضعیت بسیار قابل توجهی دارد.
وی توضیح داد: دانشگاه آزاد شهر قدس یک کمپلکس جمعوجور است که دانشکدههای آن در نزدیکی هم قرار دارند. خوشبختانه امسال علاوه بر تنوع رشتهها در حوزههای مختلف از جمله علوم انسانی، فنی و مهندسی و کشاورزی، دانشکده سلامت نیز راهاندازی شده و رشتههای پرستاری در دفترچه پذیرش قرار گرفتهاند. همچنین، امسال دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی در این دانشکده جذب خواهند شد.
پذیرش دانشجوی عراقی در حوزه پزشکی
افشاری در خصوص اجرای دورههای بالینی در این منطقه توضیح داد: اکثر بیمارستانهای آموزشی علوم پزشکی ایران در این منطقه مستقر هستند. در خود شهر قدس، بیمارستان ۳۰۰ تختخوابی شهید سلیمانی و بیمارستان مدرن دیگری داریم. با توجه به تفاهم با علوم پزشکی ایران، در چند سال گذشته به صورت مشترک دانشجویان عراقی در حوزه پزشکی جذب میشدند و این بستردر این واحد دانشگاهی کاملاً مهیا است. ما با دانشگاه علوم پزشکی ایران ارتباطی تنگاتنگ و نزدیک داریم و علاوه بر آن، با پردیس علوم پزشکی تهران نیز همکاری میکنیم. دانشجویان برای آموزشهای بالینی و عملی از بیمارستانهای فرهیختگان، بوعلی و سایر بیمارستانها استفاده میکنند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشجویان بینالمللی را برای شما ارسال میکرد یا شما خودتان با آزمون جذب میکنید؛ گفت: ما در گذشته همکاری مشترک با دانشگاه علوم پزشکی داشتیم؛ تعدادی از دانشجویان در علوم پزشکی ایران مشغول تحصیل بودند و برخی از آنها اکنون فارغالتحصیل شدهاند و تعداد کمی دیگر با تغییر برنامهها و قوانین عراق هنوز در این برنامه مشترک باقی ماندهاند.
ارتباط با صنعت از تشکیل سراهای نوآوری تا استارتاپ ویکند
افشاری افزود: برای رفاه دانشجویان در حوزههای فرهنگی و ورزشی، تدابیر گستردهای اندیشیدهایم و امسال بر اساس سند تحول برنامهریزی کردیم که در هر رشته، دانشجویان بتوانند دروسی با محوریت صنعت یا جامعه داشته باشند. به این ترتیب، حداقل سه جلسه از دروس هر رشته در محیطهای صنعتی یا اجتماعی برگزار خواهد شد تا دانشجویان آموزههای عملی دریافت کنند.
وی تصریح کرد: ما چندین سرا شامل سرای جلبک، کسب و کار خانگی و غریب داریم، سرای جلبک به صورت ملی فعالیت میکند و زنجیره کامل فعالیتهای علمی و فناورانه در حوزه جلبک و فرآوردههای آن را دنبال میکند. این سرا شبکهای از تمام بازیگران حوزه جلبک را ایجاد کرده و با توجه به کاربردهای متعدد جلبک در صنایع مختلف، فعالیتهای متعددی انجام میدهد. سرای کسبوکارهای خانگی و روستایی که شبکهسازی در حوزه فعالیتهای کسبوکارهای خانگی و روستایی را پیگیری میکند و سرای غریب که به صورت فیزیکی راهاندازی شده و بر حوزه انرژیهای تجدیدپذیر و هوش مصنوعی تمرکز دارد. فعالان این دو حوزه در این مجموعه مستقر هستند و برنامههای فناورانه متعددی اجرا میکنند.
افشاری بیان کرد: علاوه بر فعالیتهای جاری این سراها، برای این ترم تحصیلی سه استارتاپ ویکند (Startup Weekend ) برنامهریزی کردهایم. این رویدادها در آخر هفتهها برگزار میشوند و هدف آن آموزش و توانمندسازی دانشجویان در حوزه کسبوکار و کارآفرینی است. تیمهای موفق در این استارتاپها میتوانند در مرکز رشد و کوک دانشگاه مستقر شوند.
رئیس دانشگاه شهر قدس اظهار کرد: به کمک معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد، برنامهای در حوزه صنایع خلاق و فناوریهای فرهنگی پیگیری میکنیم. دبیرخانه این برنامه در دانشگاه آزاد شهر قدس مستقر است و یک پلتفرم تحت عنوان «آزاد چارسوق» ایجاد شده است. این پلتفرم امکان فروش دستاوردهای دانشجویان در حوزه صنایع خلاق، از جمله صنایع دستی، اسباببازی، مد و لباس و هنر را فراهم میکند و دانشجویان میتوانند محصولات خود را در سراسر کشور عرضه کنند. این برنامه به حمایت مستقیم معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد نیز انجام میشود.
وی توضیح داد: اکثر دانشجویان بینالمللی که در واحد ما تحصیل میکنند، اتباع هستند. هماکنون بیش از ۵۰۰ دانشجوی اتباع، به زبان فارسی تحصیل میکنند و از امکانات آموزشی دانشگاه بهرهمند هستند.
حضور دانشجویان مدال آور ورزشی و پرورش نخبههای المپیک
افشاری درباره دستاوردهای ورزشی این دانشگاه و اهمیت ویژه به ورزش در این واحد دانشگاهی گفت: ما خوشبختانه در حوزه ورزشی دانشجویان بسیار توانمندی داریم. آرین سلیمی که مدال المپیک را در تکواندو کسب کردهاند، دانشجوی ما هستند. همچنین داوودی که نفر چهارم المپیک در وزنهبرداری شدهاند، باز هم دانشجوی دانشگاه شهر قدس هستند. موضوع مؤثر دیگر دکتر ایمانزاده است؛ استاد دانشگاه آزاد شهر قدس در حوزه تربیت بدنی که یکی از مربیان برجسته تکواندو و مربی تیم ملی نیز هستند. ایشان علاوه بر تدریس در دانشگاه به استعدادیابی دانشجویان میپردازند. بچههایی که در حوزه تکواندو و سایر ورزشها استعداد دارند، تحت آموزش ایشان به حدی میرسند که در مسابقات ملی و حتی جهانی و المپیک موفق شوند.
رئیس دانشگاه آزاد شهر قدس ادامه داد: اولویت دانشگاه، ارتقای دستاوردهای ورزشی است. خوشبختانه اعضای هیئت علمی حوزه تربیت بدنی، همه افراد به نام و متخصص هستند. برای مثال، دکتر ایمانزاده در تکواندو و دکتر زندی در حوزه کشتی، مربی و سرمربی تیم ملی ناشنوایان هستند. این اعضای هیئت علمی با استعدادیابی و آموزشهای خود، به رشد و پیشرفت دانشجویان کمک میکنند.
او اظهارکرد: بسیاری از دانشجویان ما اگر استعداد داشته باشند، وارد حوزه ورزشهای ملی و جهانی میشوند یا در زمینه مربیگری و داوری فعالیت میکنند. دانشگاه با فراهم کردن زمینههای ورزشی مناسب، چه در محیطهای روباز و چه در سالنها، امکان فعالیت برای دانشجویان دختر و پسر را به خوبی فراهم کرده است. همچنین دانشجویان دختر، اگرچه در سطح المپیک مانند آرین سلیمی و آقای داوودی هنوز مدالآوری نداشتیم، اما دانشجویانی داریم که در سطح ملی در حوزههای رزمی و فوتسال فعالیت میکنند و دستاوردهای قابل توجهی دارند.
تلاش برای راه اندازی رشتههای هنر در این واحد دانشگاهی
افشاری در انتها به برنامه آتی دانشگاه اشاره کرد و گفت: با توجه به جامع بودن دانشگاه، یکی از اهداف ما توسعه رشتههای مختلف است. با توجه به جایگاه دانشگاه و موقعیت جغرافیایی آن، رشته هنر در این واحد ارائه نمیشود و یکی از برنامههای ما، راهاندازی و توسعه رشتههای هنری خواهد بود. همچنین توسعه مقاطع تحصیلات تکمیلی و بهرهمندی از تعداد قابل توجه دانشجویان مقاطع کارشناسی در دستور کار قرار دارد.
رئیس دانشگاه شهرقدس افزود: علاوه بر این، توسعه فضای کسبوکار و کارآفرینی نیز مورد توجه است، به ویژه با توجه به استقرار نزدیکترین شهرکهای صنعتی به تهران در این منطقه. هدف ما این است که دانشجویان را از طریق طرحهای مختلف دانشگاه، مانند طرح پویش، آماده ورود به صنعت کنیم و ارتباط بین دانشجویان و صنعت را هرچه مستحکمتر نمائیم.
