بهروز دوستی، رئیس واحد پرند دانشگاه آزاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اهداف مرکز هوش مصنوعی در این واحد دانشگاهی گفت: هدف از راه‌اندازی این مرکز، بهره‌گیری از ظرفیت هوش مصنوعی به عنوان ابزاری برای پیشبرد فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی، اقتصادی و فرهنگی دانشگاه است.

وی با بیان اینکه رشته فناوری اطلاعات از نخستین رشته‌های این واحد بوده و اساتید برجسته‌ای در حوزه هوش مصنوعی و آی‌تی در این واحد حضور دارند، افزود: ما از زیرساخت‌های قوی در حوزه‌های رباتیک و فناوری برخورداریم و حتی در سطح جهانی در زمینه‌هایی مانند ربات‌های فوتبالیست و ربات زیردریایی نیز فعالیت داشته‌ایم. بر همین اساس تصمیم گرفتیم با هم‌افزایی میان اساتید و گروه‌های علمی، هسته هوش مصنوعی را تشکیل دهیم تا از این فناوری به‌عنوان ابزاری برای رشد و توسعه در همه زمینه‌های دانشگاهی استفاده کنیم.

برگزاری دوره‌های آموزشی و گسترش آموزش مهارتی

رئیس دانشگاه ازاد واحد پرند در ادامه با اشاره به برنامه‌های آموزشی این مرکز گفت: دوره‌های کوتاه‌مدت آموزشی و مدارس مهارتی در زمینه هوش مصنوعی تعریف شده‌اند. ان‌شاءالله قصد داریم از هوش مصنوعی به‌عنوان ابزاری برای پیشرفت در تمامی حوزه‌ها استفاده کنیم. چه در فعالیت‌های اقتصادی دانش‌بنیان و غیر دانش‌بنیان، چه در زمینه‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه، به‌ویژه در حوزه‌های مرتبط با آموزش و توسعه دانش فنی و طرح‌های اقتصادی، امیدواریم هسته هوش مصنوعی بتواند نقش مؤثری در پیشبرد این اهداف و تسهیل اجرای طرح‌ها ایفا کند.

به گفته او پروژه‌های اولیه در این زمینه آغاز شده است. یکی از نمونه‌ها، جشنواره فرهنگی امامت و مهدویت و جشنواره شعر کوثر بوده که در آن از داده‌های هوش مصنوعی در بخش فرهنگی استفاده شده است.

وی گفت: هدف ما این است که هوش مصنوعی پیوست همه برنامه‌ها و فعالیت‌های دانشگاه شود؛ از آموزش و پژوهش گرفته تا ارتباط با صنعت و حتی فعالیت‌های فرهنگی و توسعه همکاری با صنعت.

دوستی با اشاره به اقدامات عملی در حوزه همکاری‌های بیرونی گفت: واحد پرند نخستین دانشگاهی بود که تفاهم‌نامه‌ای رسمی با انجمن هوش مصنوعی ایران امضا کرد. این تفاهم‌نامه مبنای تشکیل هسته هوش مصنوعی و آغاز همکاری‌های گسترده در حوزه صنعت و فناوری شد. او افزود: همچنین با توجه به ظرفیت صنعتی منطقه، ما شعبه‌ای از پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد را در پرند ایجاد کرده‌ایم. تعدادی از صنایع بزرگ منطقه در این مرکز نوآوری مستقر شده‌اند تا ضمن بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی، بخشی از درآمد آن نیز برای توسعه زیرساخت‌های فناورانه دانشگاه صرف شود. یکی از ابزارهای تقویت این همکاری‌ها، بهره‌گیری از هوش مصنوعی در فرآیندهای نوآوری و صنعتی است.