  1. دين، حوزه، انديشه
  2. حوزه و نهادهاي ديني
۵ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۱۶

طرح «سفیران ولایت» در مدارس علمیه ۷ استان برگزار شد

طرح «سفیران ولایت» در مدارس علمیه ۷ استان برگزار شد

مدیر دبیرخانه امور معرفتی معاونت تهذیب و تربیت حوزه‌های علمیه از برگزاری طرح تبیینی «سفیران ولایت» در مدارس علمیه استان‌ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام وحید نجفی با اشاره به اهداف این برنامه گفت: این طرح با هدف گفتمان‌سازی مبانی اندیشه اسلامی (طرح ولایت)، تبیین نقش آن در اسلامی‌سازی علوم انسانی و تمدن‌سازی جامعه اسلامی و نیز پاسخ به شبهات موجود پیرامون این مباحث اجرا می‌شود.

وی در توضیح محتوای طرح تصریح کرد: اساتید اعزامی در این برنامه ضمن معرفی خدمات و مجاهدت‌های علمی آیت‌الله مصباح یزدی و تبیین دیدگاه‌های علما و مقام معظم رهبری درباره آثار و جایگاه علمی ایشان، به معرفی و تشریح ابعاد مختلف طرح ولایت می‌پردازند.

حجت‌الاسلام نجفی گفت: بر اساس فرمایش آیت الله مصباح، طرح ولایت حاصل هفتاد سال تلاش علمی و فکری ایشان است و مباحث آن با رویکردی نظام‌مند در سه حوزه‌ی معرفت‌شناسی، انسان‌شناسی و خداشناسی تنظیم شده است. همچنین مبانی فلسفه اخلاق، حقوق و سیاست نیز در ادامه این سیر منطقی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مدیر دبیرخانه امور معرفتی معاونت تهذیب حوزه‌های علمیه ادامه داد: اساتید حاضر در این طرح، ضمن معرفی عناوین کتاب‌های طرح ولایت، به بیان ضرورت‌ها و محورهای هر یک از مباحث و موضوعات پیرامونی آن خواهند پرداخت.

وی افزود: در راستای اجرای دقیق‌تر و گسترده‌تر طرح ولایت، مقرر شده است در نیمه دوم سال جاری، چهار جلد از مجموعه کتب طرح ولایت در قالب دوره‌های استانی آموزش داده شود و در تابستان آینده نیز با برگزاری دوره حضوری، ضمن مرور مباحث و رفع اشکالات، دو جلد باقی‌مانده ارائه گردد. در تابستان دوره متمرکز طرح ولایت با ظرفیت محدود نیز برگزار خواهد شد.

مدیر دبیرخانه امور معرفتی معاونت تهذیب و تربیت حوزه‌های علمیه با اشاره به استقبال طلاب و مدیران مدارس علمیه از این طرح افزود: با آغاز سال تحصیلی و بازگشایی مدارس علمیه، طرح سفیران ولایت با حضور اساتید برجسته طرح ولایت در استان‌های گیلان، سمنان، مازندران، البرز، یزد، آذربایجان شرقی و زنجان برگزار شده است.

وی در پایان اظهار کرد: با توجه به درخواست‌های دریافتی از سایر استان‌ها، این طرح در آینده‌ای نزدیک در دیگر استان‌های کشور نیز برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6635904

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها