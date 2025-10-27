طرح «سفیران ولایت» در مدارس علمیه ۷ استان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام وحید نجفی با اشاره به اهداف این برنامه گفت: این طرح با هدف گفتمان‌سازی مبانی اندیشه اسلامی (طرح ولایت)، تبیین نقش آن در اسلامی‌سازی علوم انسانی و تمدن‌سازی جامعه اسلامی و نیز پاسخ به شبهات موجود پیرامون این مباحث اجرا می‌شود.

وی در توضیح محتوای طرح تصریح کرد: اساتید اعزامی در این برنامه ضمن معرفی خدمات و مجاهدت‌های علمی آیت‌الله مصباح یزدی و تبیین دیدگاه‌های علما و مقام معظم رهبری درباره آثار و جایگاه علمی ایشان، به معرفی و تشریح ابعاد مختلف طرح ولایت می‌پردازند.

حجت‌الاسلام نجفی گفت: بر اساس فرمایش آیت الله مصباح، طرح ولایت حاصل هفتاد سال تلاش علمی و فکری ایشان است و مباحث آن با رویکردی نظام‌مند در سه حوزه‌ی معرفت‌شناسی، انسان‌شناسی و خداشناسی تنظیم شده است. همچنین مبانی فلسفه اخلاق، حقوق و سیاست نیز در ادامه این سیر منطقی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مدیر دبیرخانه امور معرفتی معاونت تهذیب حوزه‌های علمیه ادامه داد: اساتید حاضر در این طرح، ضمن معرفی عناوین کتاب‌های طرح ولایت، به بیان ضرورت‌ها و محورهای هر یک از مباحث و موضوعات پیرامونی آن خواهند پرداخت.

وی افزود: در راستای اجرای دقیق‌تر و گسترده‌تر طرح ولایت، مقرر شده است در نیمه دوم سال جاری، چهار جلد از مجموعه کتب طرح ولایت در قالب دوره‌های استانی آموزش داده شود و در تابستان آینده نیز با برگزاری دوره حضوری، ضمن مرور مباحث و رفع اشکالات، دو جلد باقی‌مانده ارائه گردد. در تابستان دوره متمرکز طرح ولایت با ظرفیت محدود نیز برگزار خواهد شد.

مدیر دبیرخانه امور معرفتی معاونت تهذیب و تربیت حوزه‌های علمیه با اشاره به استقبال طلاب و مدیران مدارس علمیه از این طرح افزود: با آغاز سال تحصیلی و بازگشایی مدارس علمیه، طرح سفیران ولایت با حضور اساتید برجسته طرح ولایت در استان‌های گیلان، سمنان، مازندران، البرز، یزد، آذربایجان شرقی و زنجان برگزار شده است.

وی در پایان اظهار کرد: با توجه به درخواست‌های دریافتی از سایر استان‌ها، این طرح در آینده‌ای نزدیک در دیگر استان‌های کشور نیز برگزار خواهد شد.