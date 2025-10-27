به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، اینگا روگینینه نخست‌وزیر لیتوانی، روز دوشنبه پس از نشست شورای امنیت این کشور اعلام کرد دولت قصد دارد مرز خود با بلاروس را، به‌جز برای دیپلمات‌ها و شهروندان اتحادیه اروپا که از بلاروس خارج می‌شوند، مسدود کند.

وی با بیان اینکه لیتوانی هرگونه بالن دیگری را که وارد حریم هوایی این کشور شود، ساقط خواهد کرد، افزود: با ساقط کردن این بالن‌ها، پیامی روشن به بلاروس می‌فرستیم که هیچ‌گونه حمله هیبریدی را تحمل نکرده و سخت‌گیرانه‌ترین اقدامات را برای جلوگیری از چنین حملاتی به کار خواهیم گرفت.