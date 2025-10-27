  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۵ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۳۴

لیتوانی مرز با بلاروس را بست؛ تاکید بر ساقط کردن‌ بالن‌های متجاوز

لیتوانی مرز با بلاروس را بست؛ تاکید بر ساقط کردن‌ بالن‌های متجاوز

نخست‌وزیر لیتوانی ضمن تاکید بر ساقط کردن بالن‌های متجاوز به فضای هوایی این کشور، مرزها با بلاروس را بست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، اینگا روگینینه نخست‌وزیر لیتوانی، روز دوشنبه پس از نشست شورای امنیت این کشور اعلام کرد دولت قصد دارد مرز خود با بلاروس را، به‌جز برای دیپلمات‌ها و شهروندان اتحادیه اروپا که از بلاروس خارج می‌شوند، مسدود کند.

وی با بیان اینکه لیتوانی هرگونه بالن دیگری را که وارد حریم هوایی این کشور شود، ساقط خواهد کرد، افزود: با ساقط کردن این بالن‌ها، پیامی روشن به بلاروس می‌فرستیم که هیچ‌گونه حمله هیبریدی را تحمل نکرده و سخت‌گیرانه‌ترین اقدامات را برای جلوگیری از چنین حملاتی به کار خواهیم گرفت.

کد مطلب 6635972

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها