۲۷ آبان ۱۴۰۴، ۱۷:۰۳

لیتوانی: تأسیسات نظامی روسیه در جناح شرقی ناتو خطرها را تشدید می‌کند!

وزیر امور خارجه لیتوانی در مصاحبه ای ادعا کرد: گسترش تأسیسات نظامی روسیه در جناح شرقی ناتو خطرها را تشدید می‌کند!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «کیستوتیس بودریس» (Kęstutis Budrys) وزیر امور خارجه لیتوانی امروز سه شنبه در سخنانی ادعا کرد: روسیه از تاکتیک‌های ترکیبی و تنش‌زا ای استفاده می‌کند که ثبات قاره اروپا را تهدید می‌کند.

وزیر امور خارجه لیتوانی به الجزیره افزود: گسترش تأسیسات نظامی روسیه در جناح شرقی ناتو خطرات را تشدید می‌کند.

گفتنی است که روسیه به دلیل اقدامات تنش آفرین محور غرب به ویژه برخی از کشورهای اروپایی به استحکام مواضع خود در مرزهای میان این کشور با اروپا پرداخته است؛ اقداماتی که بروکسل آن را بهانه‌ای برای روسیه هراسی مورد سوء استفاده قرار می‌دهد.

