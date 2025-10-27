بردستانی: تامین آب مورد نیاز صنایع بوشهر در دستور کار است

به گزارش خبرنگار مهر، علی بردستانی ظهر دوشنبه در نشست بررسی راهکارهای تأمین آب مورد نیاز صنایع بوشهر اظهار کرد: برای حمایت از تولید و اشتغال آماده هستیم و از همه ظرفیت‌ها برای بهبود وضعیت آب مورد صنایع استفاده می‌کنیم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر از اتخاذ تدابیر مناسب برای تغییر در شبکه آبرسانی به منطقه ویژه و بهبود وضعیت موجود خبر داد.

احمد دشتی‌زاده مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی بوشهر نیز اظهار کرد: از نظر ورودی آب به منطقه وضعیت خوبی نداریم و و شرکت‌های مستقر با مشکلاتی روبرو هستند.

وی با بیان اینکه شرکت‌ها برای تولید و ارائه خدمات نیاز به آب پایدار دارند تصریح کرد: امیدواریم با تعامل و همراهی بین منطقه و آب و فاضلاب استان بوشهر شاهد بهبود شرایط موجود و تأمین آب پایدار در سریع‌ترین زمان باشیم.

تعدادی از مدیران شرکت‌ها نیز ضمن بیان مشکلات و چالش‌های خود در زمینه تأمین آب خواستار رفع مشکل و بهبود وضعیت آبرسانی به صنایع شدند.