به گزارش خبرگزاری مهر، آگاه نوشت: در هفته‌های گذشته، حملات غیر قانونی رژیم صهیونیستی به مناطق غیر نظامی در جنوب لبنان با هدف ایجاد توازن وحشت به منظور جلوگیری از بازگشت ساکنان این منطقه، شدت گرفته است. ارتش رژیم صهیونیستی در یک ماه گذشته بیش از صد مورد حمله هوایی و توپخانه‌ای به جنوب لبنان انجام داده است. شدت حملات ارتش رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان در یک ماه گذشته روند صعودی داشته است، به گونه‌ای که برخی تحلیلگران ارزیابی می‌کنند که رژیم صهیونیستی با این حملات، در حال ایجاد مقدمات آغاز یک نبرد زمینی دیگر علیه لبنان و همچنین جنبش مقاومت حزب‌الله است.

در روزهای اخیر نیز ارتش رژیم صهیونیستی اخباری از برگزاری رزمایشی تهاجمی بزرگ در مرزهای شمالی فلسطین اشغالی منتشر کرد که طی آن تمرین و آموزش حملات از زمین، دریا و هوا با هدف جنگ شهری، پیاده‌سازی نیرو و تخلیه نیروهای مجروح با استفاده از تجربه جنگ در غزه و لبنان انجام شد. در همین رابطه منابع موثق به روزنامه الجمهوریه لبنان اعلام کردند ارزیابی ارائه شده از سوی یک دیپلمات عربی به طرف‌های سیاسی و امنیتی در لبنان حاکی از آن است که خطر بزرگی در این مرحله لبنان را تهدید می‌کند و چند هفته آینده برای لبنان حیاتی است، زیرا احتمال حمله گسترده رژیم صهیونیستی به لبنان بالاست.

این دیپلمات عرب توضیح داد که انگیزه اصلی این تشدید، هدف قرار دادن حزب‌الله و خلع سلاح آن نیست، بلکه دلیل آن یک موضوع داخلی در اسرائیل مرتبط با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم است. به نوشته الجمهوریه، پس از آتش‌بس در غزه، مسیر محاکمه نتانیاهو بیش از پیش باز شده است و تمامی سیگنال‌ها از محکوم و زندانی شدن او حکایت دارد، لذا بعید نیست نتانیاهو برای فرار از محاکمه، جبهه نظامی جدیدی را باز کند.

نشانه‌های آمادگی رژیم اشغالگر برای حمله به لبنان

عبدالباری عطوان، تحلیلگر برجسته عرب و سردبیر روزنامه رای‌الیوم در یادداشتی در این رابطه نوشت: نشانه‌های متعددی وجود دارد که بیانگر آمادگی رژیم اشغالگر صهیونیستی برای حمله‌ای گسترده علیه حزب‌الله لبنان در روزهای آینده است؛ حمله‌ای که به گفته او، با پشتیبانی آمریکا صورت خواهد گرفت، اما هزینه‌ای به‌مراتب سنگین‌تر از شکست در جنگ ژوئیه ۲۰۰۶ برای اسرائیل به‌دنبال خواهد داشت. وی این نشانه‌ها را در پنج محور اصلی خلاصه کرد و نوشت: نشانه اول اظهارات نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان پس از دیدار غیرمنتظره با ژنرال جوزف کلرفیلد، رئیس کمیته نظارت بر آتش‌بس در لبنان است که گفته بود لبنان متعهد است تا پایان سال جاری روند خلع سلاح منطقه جنوب رودخانه لیطانی را تکمیل کند.

عطوان گفت: نشانه دوم تاکید توماس باراک، فرستاده آمریکا در امور سوریه و لبنان است که گفته بود زمان بازپس‌گیری حاکمیت لبنان فرا رسیده است. او همچنین درباره اقدام یک‌جانبه اسرائیل در صورت تداوم تأخیر دولت در خلع سلاح حزب‌الله هشدار داده بود. نشانه سوم از نظر این تحلیلگر عرب انجام مانورهای گسترده نظامی از سوی ارتش رژیم صهیونیستی در مناطق جنوبی لبنان است که در آن حمله زمینی، دریایی و هوایی به لبنان شبیه‌سازی شد.

به گفته این کارشناس عرب، نشانه چهارم افزایش روند خروج ساکنان از ضاحیه جنوبی بیروت به سمت مناطق شمالی و شمال‌شرقی است که به‌عنوان مناطق امن‌تر تلقی می‌شوند. نشانه پنجم نیز تشدید پروازهای جاسوسی پهپادهای اسرائیلی بر فراز آسمان لبنان به‌صورت شبانه‌روزی و انتشار گزارش‌هایی مبنی بر احتمال هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی لبنان از جمله فرودگاه بیروت، بندر، نیروگاه‌ها و شبکه‌های آب‌رسانی است.

سناریوی محتمل جنگ در جنوب لبنان

برخی صاحب‌نظران مسائل منطقه‌ای معتقدند یک سناریوی محتمل مطرح شده در خصوص جنگ گسترده احتمالی میان حزب‌الله و رژیم صهیونسیتی شامل یک طرح سه مرحله‌ای است: اول؛ حملات سنگین سایبری به زیرساخت‌های مدنی، ارتباطات و مالی حزب‌الله. دوم؛ فرود سربازان و حمله زمینی به دره بقاع و بیروت برای هدف قرار دادن مراکز فرماندهی و پیشروی در جنوب لبنان به منظور گسترش منطقه حائل. سوم؛ حملات هوایی گسترده و سنگین به صدها هدف.

در این بین این نکته قابل توجه است که پشتیبانی و حمایت گسترده آمریکا از این عملیات چه در بُعد لجستیک پیش از عملیات و چه در بُعد اجرای عملیات، گزارش شده که حملات روزهای اخیر رژیم صهیونسیتی در لبنان با نظارت و رهبری مستقیم افسران آمریکایی در مقر فرماندهی جبهه شمالی در صفد انجام شده است. براساس اعلام شبکه کان اسرائیل، افسران آمریکایی در مقر فرماندهی شمالی در صفد حضور دارند و حملات ارتش رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان را لحظه به لحظه دنبال می‌کنند. این بدان معناست که هر حمله‌ای در لبنان با چراغ سبز آمریکا انجام می‌شود.

شبکه صهیونیستی کان در گزارش اطلاعاتی خود در خصوص هماهنگی موجود بین تل‌آویو و واشنگتن در مورد لبنان نوشت: در جبهه شمال سرزمین‌های اشغالی یک مکانیسم آمریکایی وجود دارد که بر اجرای آتش‌بس نظارت خواهد کرد و افسران آمریکایی در مقر فرماندهی جبهه شمالی در صفد حضور دارند و همه چیز طبق برنامه‌های آمریکا انجام می‌شود. این شبکه صهیونیستی نوشت از آنجا که دولت لبنان در خلع سلاح حزب‌الله شکست خورده، ارتش اسرائیل قطعاً به لبنان حمله می‌کند. روزنامه الاخبار، این اقدام و حمایت آمریکا را به علت شکست در قمار خلع سلاح حزب‌الله دانست و تاکید کرد که این تحول منجر به این نتیجه‌گیری می‌شود که رژیم صهیونیستی از انتظار برای راه‌حل سیاسی به استفاده از فشار نظامی تدریجی روی می‌آورد.

خلع سلاح حزب‌الله؛ رویایی که تعبیر نمی‌شود

پس از تجاوز رژیم صهیونیستی به لبنان در سال ۲۰۲۴، ارتش رژیم صهیونیستی که هدف خود را نابودی کامل حزب‌الله لبنان اعلام کرده بود، پس از ۶۶ روز حملات هوایی وحشیانه و تنها پس از چند کیلومتر در داخل خاک لبنان، اقدام به قبول پذیرش آتش‌بس و عقب‌نشینی از داخل خاک لبنان کرد. در حالی که سران رژیم صهیونیستی مدعی شدند که ارتش این رژیم توانسته است به اهداف خود برسد، بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران و همچنین ساکنان شمال فلسطین اشغالی با تمسخر ادعاهای فرماندهان و سران این رژیم، به شکست آنها در رسیدن به هدف نابود کردن حزب‌الله به‌رغم ترور رهبر آن، شهید سیدحسن نصرالله، اشاره کردند.

پس از پایان جنگ میان رژیم صهیونیستی و حزب‌الله لبنان، کارشناسان صهیونیست هشدار دادند که طولی نخواهد کشید که مقاومت لبنان ضرباتی که این رژیم به آن وارد کرده است را ترمیم کرده و در زمانی کوتاه، مجدداً تبدیل به تهدید اول این رژیم خواهد شد و سران این رژیم بر خلاف ادعاهایشان، می‌دانند که در رسیدن به هدف اصلی خود در جنگ با حزب‌الله، که نابودی کامل این جنبش بود، کاملاً ناکام مانده‌اند. اکنون پس از گذشت یک سال از این جنگ، فرماندهان و سران رژیم صهیونیستی مجبور به اعتراف به واقعیت میدانی در رابطه با لبنان شده و ادعاهای دروغین آنها آشکار شده است.

طی هفته‌های گذشته، مقامات نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی در گزارش‌های خود تاکید کرده‌اند که حزب‌الله لبنان به لحاظ ساختاری و نظامی به صورت کامل خود را ترمیم کرده و با استفاده از تجارب اخیر آماده نبرد مجدد با این رژیم است. در همین رابطه، سرهنگ سابق ارتش رژیم صهیونیستی، دکتر ژاک نیریا، محقق فعلی مرکز امور خارجی و امنیتی اورشلیم، هشدار می‌دهد که با وجود ضرباتی که حزب‌الله در دو سال گذشته طی حملات هوایی این رژیم متحمل شده است، این سازمان با حمایت محور مقاومت و از جمله ایران به سرعت در حال بازسازی است.

به گفته وی، بیش از ۲۵۰۰ نفر از اعضای حزب‌الله، از جمله برخی از فرماندهان و مقامات ارشد مجلس شورا، ترور شدند، اما محور مقاومت بلافاصله نیروی انسانی و ساختار نظامی خود را بازسازی کرد. نیریا تاکید می‌کند که حزب‌الله در حال حاضر حدود ۹۰ هزار رزمنده آماده رزم دارد و همچنان به مسلح کردن خود و ساخت یک سیستم دفاعی در جنوب لبنان به منظور آمادگی برای مقابله با ارتش این رژیم در جنگ احتمالی آینده ادامه می‌دهد. به گفته وی، هیچ‌کس در لبنان قادر به خلع سلاح حزب‌الله نیست و آنها در حال آماده شدن برای درگیری بعدی با اسرائیل پس از پایان جنگ در غزه هستند.

همچنین احمد ریا، مسئول روابط عمومی حزب‌الله در منطقه بقاع گفت: مقاومت در لبنان خود و توانایی‌هایش را بازسازی کرده است. وی افزود: مقاومت شکست نخورده و برای مقابله با هرگونه چالش احتمالی آماده است. وی تاکید کرد که آمادگی مقاومت، ثمره تجارب سال‌های گذشته و تلاش مستمر برای حفظ قدرت بازدارندگی در برابر دشمن صهیونیستی است. در حال حاضر که سران رژیم صهیونیستی به قدرت واقعی حزب‌الله لبنان واقف بوده و نسبت به آن وحشت دارند، تلاش خود را می‌کنند تا آخرین شانس‌های خود برای به‌دست آوردن اهدافی که طی جنگ سال ۲۰۲۴ موفق به دستیابی آن نشدند با کمک ارتش‌های غربی از جمله آمریکا، امتحان کنند.

بی‌شک، در صورت آغاز جنگ احتمالی از سوی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه حزب‌الله لبنان، دیگر صهیونیست‌ها هیچ شانس و توانی برای گریختن از میدان نبرد را نخواهند داشت و همان‌طور که عطوان، کارشناس برجسته جهان عرب عنوان کرد، این بار فرماندهان مقاومت لبنان، درسی به یادماندنی‌تر از جنگ‌های پیشین به متجاوزان خواهند داد.