پرداخت رد مال به ۱۶۰۰ شاکی پرونده «گوهرناز» در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین جلسه کارگروه قضائی اجرایی پرونده کثیرالشاکی «گوهر ناز» با حضور مسئولان قضائی دادسرای عمومی و انقلاب قم برگزار و آخرین اقدامات در زمینه پرداخت رد مال به شکات این پرونده مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست که با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین حسن غریب دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم، محمدمهدی رحیمی معاون اجرای احکام کیفری، حسن غلامی رئیس شعبه سوم اجرای احکام کیفری و جمعی از کارکنان اداری مرتبط تشکیل شد، روند اجرای احکام و نحوه پرداخت وجوه به شاکیان بررسی شد.

پرداخت رد مال به ۱۶۰۰ شاکی

در این جلسه، معاون اجرای احکام کیفری قم اعلام کرد که تاکنون رد مال یک‌هزار و ۶۰۰ نفر از شکات پرونده «گوهر ناز» پرداخت شده‌است.

محمدمهدی رحیمی افزود: با وجود حجم بالای شکات، تلاش دستگاه قضائی بر این است که با هماهنگی کامل و استفاده از ظرفیت‌های اجرایی موجود، روند پرداخت‌ها با سرعت بیشتری ادامه یابد.

دادستان عمومی و انقلاب قم با تقدیر از تلاش‌های انجام‌شده در این زمینه، بر لزوم تسریع در پرداخت مطالبات باقی‌مانده تاکید و دستورات لازم را برای پیگیری مستمر روند پرداخت‌ها صادر کرد.

در ادامه این نشست، راهکارهای تسریع در پرداخت به باقی‌مانده شکات و رفع موانع موجود مورد بحث و بررسی قرار گرفت.