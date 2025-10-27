به گزارش خبرنگار مهر، آرش مصلح ظهر دوشنبه در مراسم افتتاحیه مدرسه پاییزه آب در استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: مدرسه پاییزه آب با موضوع کیفیت آب برای اولین بار در استان و کشور برگزار می‌شود.

مدیرعامل آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد افزود: این مدرسه یک کلاس درس تعاملی و مشارکتی است که مرز بین استاد و دانشجو در آن کمرنگ است و هدف آن استفاده از خرد جمعی و هم‌افزایی علمی است.

وی ظرفیت‌های آبی عظیم استان، از جمله حجم بالای روان‌آب‌ها، سدهای متعدد در حال بهره‌برداری، اجرا و مطالعه، نیروگاه‌های برق‌آبی و پروژه‌های بزرگ آبی را دلیل انتخاب این استان برای برگزاری این رویداد برشمرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: در این استان ۳ سد در حال بهره‌برداری، ۳ سد در دست اجرا و ۱۲ سد در دست مطالعه است، همچنین پنج نیروگاه برق‌آبی وجود دارد.

کاهش ۵۲ درصدی بارندگی در استان

وی به شدیدترین خشکسالی ۶۰ سال اخیر و کاهش ۵۲ درصدی بارندگی در استان اشاره کرد و یادآورشد: با این وجود، با تدبیر وزارت نیرو، استان و کشور از بحران جدی در تأمین آب و برق عبور کردند.

مصلح به نقش کلیدی استان در تأمین آب شرب، صنعت و کشاورزی برای پنج استان و همچنین تأمین ۲۵ درصد از آب مورد نیاز صنعت نفت و گاز کشور اشاره کرده و این را نشانۀ اهمیت فراتر از مرزی استان دانست.

وی از توجه ویژه دولت به بخش آب و تصویب اعتبارات کلان به مبلغ ۲۵ هزار میلیارد تومان خبر داد و گفت: سهم بخش آب ۹ هزار میلیارد تومان است که قابل تقدیر است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد هدف از این رویداد را کمک به دولت و سیاست‌گذاران از طریق ارائه راهکارهای علمی برای ارتقای توسعه دانست و از تزریق ۳ میلیارد تومان اعتبارات تحقیقاتی خبر داده و بر عقد تفاهم‌نامه با دانشگاه یاسوج و پارک علم و فناوری برای هدایت این تحقیقات تأکید می‌کند.

مصلح تاکید کرد: محورهای اصلی بحث در این مدرسه عبارتند از کیفیت آب، مدیریت پساب، آبزی‌پروری و بازچرخانی آب است و هدف نهایی، کاربردی کردن علم و تحقیقات دانشگاهی و پیوند آن با صنعت و نیازهای واقعی کشور است.

وی با اشاره به شکاف موجود بین تحقیقات آکادمیک و نیازهای صنعت در کشور ابراز کرد این رویداد گامی در جهت استفاده از مهارت و دانش دانشجویان برای حل مشکلات داخلی باشد

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان با اشاره به سوابق تحقیقاتی و مجموعه تحت مدیریت در حوزۀ کیفیت آب، بر اعتقاد راسخ آنها به اهمیت این موضوع تأکید کرد.

وی با تجلیل از مدیریت اجرایی شرکت رسابوم بیان کرد: این برنامه پنجم تا هفتم آبان ماه با حضور دانشجویان نخبه مقطع ارشد و دکتری از استان‌های کشور در حال برگزاری است.