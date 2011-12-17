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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۴۰

مصلح عنوان کرد:

تامین اعتبار سدسازی مهمترین دستاورد سفر وزیر نیرو به کهگیلویه وبویراحمد

تامین اعتبار سدسازی مهمترین دستاورد سفر وزیر نیرو به کهگیلویه وبویراحمد

یاسوج - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد مهمترین دستاورد سفر وزیر نیرو به این استان را تامین اعتبار طرح های سدسازی، برق و آب و فاضلاب عنوان کرد.

آرش مصلح در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در سفر وزیر نیرو به استان سد "تنگ سرخ" در شهرستان بویراحمد با اعتبار اولیه 500 میلیارد ریال کلنگ زنی شد.

وی بیان کرد: همچنین در این سفر طرح عظیم آبرسانی از سد کوثر به گچساران با اعتبار 330 میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

مصلح اظهار داشت: آغاز عملیات آبرسانی از سد کوثر به شهر "لیکک" با 280 میلیارد ریال اعتبار نیز از دیگر دستآوردهای سفر وزیر نیرو به این استان بود.

وی همچنین گفت: وزیر نیرو همچنین در این سفر با پیشنهاد آب منطقه ای استان مبنی بر احداث "سد مارون 2" بر روی رودخانه مارون موافقت کرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان افزود: این سد آب شرب، کشاورزی و صنعت شهرستانهای کهگیلویه و چرام را همراه با دو نیروگاه برق آبی تامین می کند.

وی همچنین از تاکید وزیر نیرو بر اجرای 22 سد در حال مطالعه در این استان خبر داد و گفت: به زودی جلسه ای برای تصویب تخصیص اعتبار این سدها در تهران برگزار می شود.

مصلح بیان داشت: وزیر نیرو همچنین در این سفر از طرح های سد "چم شیر"، شبکه آبیاری "لیشتر"و "خیرآباد"، ساختگاه سدهای "شیو" و "آبدهگاه" در باشت، طرح تامین آب امامزاده جعفر(س) از رودخانه زهره، سد شاه قاسم، محل سدهای "سرگچینه" و "آب نهر"، رودخانه های مهم استان و تاسیسات برق و فاضلاب بازدید کرد.

هیئت دولت در دور چهارم سفر های استان خود، 24 و 25 آذرماه به کهگیلویه و بویراحمد سفر کرده بود.

کد مطلب 1485699

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