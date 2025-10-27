به گزارش خبرنگار مهر، سید میکائیل موسوی، ظهر دوشنبه در نشست رایزنان منتخب ایران در کشورهای مختلف با فعالان اقتصادی استان زنجان اظهار کرد: استان زنجان ۹۵۵ اثر تاریخی و طبیعی دارد که به ثبت ملی رسیده است و گنبد سلطانیه در فهرست میراث جهانی قرار دارد.

وی زنجان را شهر جشنواره‌ها خواند و گفت: ۲۴ جشنواره در تقویم رویدادهای فرهنگی کشور داریم که در بین آن‌ها می‌توان از جشنواره آش و نماشگاه صنایع دستی، جشنواره طبخ ماهی و کباب را نام برد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان با اشاره به اینکه ۵ دوره جشنواره غذای جاده ابریشم را در زنجان برگزار کردیم، عنوان کرد: با توجه به جاذبه‌های خوراک این آمادگی را داریم که این جشنواره را احیا کنیم.

وی با بیان اینکه زنجان قطب صنایع دستی فلزی محسوب می‌شود، یادآور شد: ۷ هزار تن تولید انواع مس و داریم، ضمن اینکه زنجان شهر جهانی ملیله نام‌گذاری شده و از اینرو ۴ تن محصولات نقره از زیورآلات تا ظروف تولید می‌شود.

موسوی به شناسایی بازارهای صادراتی و معرفی تولیدات صنایع دستی استان زنجان تأکید کرد و افزود: با توجه به توانمندی موجود در زمینه فعالیت هنرمندان و صنعتگران و تولیدات استان، باید موضوع پیشران صادرات و فروش را راه بیندازیم.

وی خاطرنشان کرد: ۵۵ رشته صنایع دستی در استان وجود دارد و ۱۲ هزار هنرمند در این عرصه فعال هستند که مس، ملیله و چاقو برجسته‌ترین صنایع دستی استان به‌شمار می‌رود.