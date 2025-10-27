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۵ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۴۱

موسوی: زنجان نیازمند راه‌اندازی پیشران فروش و صادرات صنایع دستی است

موسوی: زنجان نیازمند راه‌اندازی پیشران فروش و صادرات صنایع دستی است

زنجان- مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان به راه‌اندازی پیشران‌های فروش و صادرات با توجه به ظرفیت تولید صنایع دستی زنجان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید میکائیل موسوی، ظهر دوشنبه در نشست رایزنان منتخب ایران در کشورهای مختلف با فعالان اقتصادی استان زنجان اظهار کرد: استان زنجان ۹۵۵ اثر تاریخی و طبیعی دارد که به ثبت ملی رسیده است و گنبد سلطانیه در فهرست میراث جهانی قرار دارد.

وی زنجان را شهر جشنواره‌ها خواند و گفت: ۲۴ جشنواره در تقویم رویدادهای فرهنگی کشور داریم که در بین آن‌ها می‌توان از جشنواره آش و نماشگاه صنایع دستی، جشنواره طبخ ماهی و کباب را نام برد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان با اشاره به اینکه ۵ دوره جشنواره غذای جاده ابریشم را در زنجان برگزار کردیم، عنوان کرد: با توجه به جاذبه‌های خوراک این آمادگی را داریم که این جشنواره را احیا کنیم.

وی با بیان اینکه زنجان قطب صنایع دستی فلزی محسوب می‌شود، یادآور شد: ۷ هزار تن تولید انواع مس و داریم، ضمن اینکه زنجان شهر جهانی ملیله نام‌گذاری شده و از اینرو ۴ تن محصولات نقره از زیورآلات تا ظروف تولید می‌شود.

موسوی به شناسایی بازارهای صادراتی و معرفی تولیدات صنایع دستی استان زنجان تأکید کرد و افزود: با توجه به توانمندی موجود در زمینه فعالیت هنرمندان و صنعتگران و تولیدات استان، باید موضوع پیشران صادرات و فروش را راه بیندازیم.

وی خاطرنشان کرد: ۵۵ رشته صنایع دستی در استان وجود دارد و ۱۲ هزار هنرمند در این عرصه فعال هستند که مس، ملیله و چاقو برجسته‌ترین صنایع دستی استان به‌شمار می‌رود.

کد مطلب 6636184

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