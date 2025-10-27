به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی گلستانی‌راد در نشست مشترک با مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان قم و پس از امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک اظهار کرد: ظرفیت‌های تخصصی حوزه مهندسی ساختمان در قم، با تربیت نیروهای کارآمد و اجرای دوره‌های مهارتی می‌تواند به بهبود شاخص‌های ایمنی و کیفیت پروژه‌های عمرانی منجر شود.

وی با اشاره به اینکه آموزش به‌روز، محور ارتقای توان حرفه‌ای مهندسان و کارگران ساختمانی است، افزود: مهندسان عضو سازمان در هفت رشته اصلی و در بخش‌های طراحی، نظارت و اجرا از توانمندی علمی و تجربی بالایی برخوردارند و استفاده از ظرفیت اساتید برجسته این حوزه‌ها در بخش مهارت‌آموزی می‌تواند یک تحول جدی در ساخت‌وساز استان ایجاد کند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان قم با بیان اینکه این تفاهم‌نامه بر توسعه دوره‌های مشترک آموزشی برای ارتقای توان فنی بدنه مهندسی و کارگری تأکید دارد، گفت: کیفیت تولید در صنعت ساختمان وابسته به هم‌افزایی حلقه‌های طراحی، اجرا و مهارت عملی و اجرایی مهندسان، استادکاران و کارگران ساختمانی است و این همکاری با فنی‌وحرفه‌ای می‌تواند میان این اجزا پیوند تخصصی برقرار کند.

وی با اشاره به سوابق همکاری‌های سازمان نظام مهندسی با انجمن صنفی کارگران ساختمانی و اداره کل راه و شهرسازی قم در سال‌های اخیر تصریح کرد: در چارچوب تفاهم‌نامه‌های قبلی، دوره‌های مهارتی برای رتبه‌بندی برقکاران و آرماتوربندها با موفقیت برگزار شده و اکنون آماده‌ایم این مسیر را در سایر رشته‌های ساختمانی نیز دنبال کنیم.

گلستانی‌راد با تأکید بر اینکه آمادگی لازم برای برگزاری دوره‌های مهارتی در حوزه‌های مرتبط با استادکاران و تکنسین‌ها وجود دارد، ادامه داد: استفاده از ظرفیت علمی و تجهیزاتی اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای در این فرآیند، موجب پشتیبانی عملی از آموزش‌های تخصصی و تقویت زیرساخت‌های نیروی انسانی خواهد شد.

وی با بیان اینکه کارگران ساختمانی نقش تعیین‌کننده‌ای در چرخه تولید در بخش ساخت‌وساز بر عهده دارند، افزود: هرگونه ارتقای کیفیت ساخت‌وساز در استان بدون توجه به جایگاه مهارتی کارگران امکان‌پذیر نخواهد بود و به همین دلیل این سند همکاری، بر آموزش و رتبه‌بندی نیروهای کار تأکید ویژه دارد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم با اشاره به اینکه در دوره‌های گذشته نیز تفاهم‌نامه‌ای میان سازمان نظام مهندسی و اداره کل فنی‌وحرفه‌ای منعقد شده بود، خاطرنشان کرد: یکی از مفاد آن همکاری، بهره‌گیری از ظرفیت آموزشگاه‌های آزاد ویژه مهندسان و خانواده آنان بود و امیدواریم این همکاری در دوره جدید با گستره‌ای وسیع‌تر و اهداف دقیق‌تر ادامه یابد.

گلستانی‌راد اجرای دقیق این تفاهم‌نامه را زمینه‌ساز رشد علمی بدنه مهندسی، توسعه فناوری‌های نوین ساخت‌وساز و افزایش اعتماد عمومی به حوزه مهندسی استان قم دانست و گفت: با مشارکت فعال همه ذینفعان، می‌توان گامی بزرگ در راستای استانداردسازی ساخت‌وساز در استان برداشت هر چند که کیفیت ساخت و ساز در استان قم بنا بر ارزیابی‌های وزارت راه و شهرسازی طی دهه‌های اخیر همواره در جایگاه برتر قرار داشته و این سازمان در عرصه رعایت مقررات ملی ساختمان پیشتاز بوده است.

نظام مهندسی ساختمان می‌تواند نقش محوری در ارتقای سطح مهارت کارگران ساختمانی ایفا کند

حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمود عرب نیز در این نشست اظهار کرد: در آموزه‌های اسلامی، کسب مهارت، اخلاق حرفه‌ای و مشتری‌مداری سه رکن موفقیت اقتصادی معرفی شده که امام صادق (ع) بر آن تأکید دارند.

وی ادامه داد: در انقلاب صنعتی چهارم که سال‌ها از آغاز آن گذشته، محور رقابت جهانی نه اسب بخار و فلزات و نه صرفاً فناوری الکترونیک، بلکه «منابع انسانی ماهر» است و کشورهایی که دارای تکنسین‌های توانمند باشند، در رقابت اقتصادی پیشتاز خواهند بود.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان قم با انتقاد از برهم خوردن تعادل در تربیت مهندس و تکنسین در نظام آموزشی کشور، گفت: امروز به‌جای آنکه هر مهندس با چند تکنسین کارآزموده همکاری کند، شاهد آن هستیم که مهندسین در حوزه‌های مختلف بدون پشتوانه نیروی ماهر در کارگاه‌ها حضور دارند که این امر به افت کیفیت خدمات و آسیب به بازار کار منجر شده است.

حجت‌الاسلام عرب با اشاره به کمبود شدید نیروی مهارتی در حوزه فناوری‌های نوین همچون شبیه‌سازی، کلان‌داده‌ها، واقعیت افزوده، سیستم‌های یکپارچه، اینترنت اشیا، امنیت سایبری و رباتیک تصریح کرد: علیرغم وجود دانشمندان در حوزه‌های راهبردی فناوری، کشور در تربیت تکنسین‌های کاربردی دچار ضعف است.

وی با بیان اینکه ارتقای سطح مهارت کارگران و تکنسین‌ها در حوزه ساختمان موجب افزایش ایمنی سازه‌ها و بهره‌وری مهندسان و کارفرمایان می‌شود، گفت: سازمان نظام مهندسی ساختمان می‌تواند بخشی از مسئولیت آموزش نیروی انسانی را به‌عهده بگیرد و این امر در قوانین موجود نیز پیش‌بینی شده است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان قم با اشاره به ظرفیت مواد ۱۱۰ و ۱۱۱ قانون مربوط به ایجاد مراکز و تأسیس آموزشگاه‌های آزاد و مشارکت بخش خصوصی در امر آموزش، افزود: طبق اساسنامه جدید، کارفرمایان موظفند یک در هزار مزد کارکنان را به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای پرداخت کنند تا این مبلغ در جهت ارتقای مهارت کارگران هزینه شود.

وی از تدوین و بازنگری استانداردهای مهارتی مشترک با سازمان نظام مهندسی ساختمان، بهره‌گیری از تجربه مهندسان در آموزش فنی و حرفه‌ای، ارزیابی و تأیید صلاحیت تکنسین‌ها، رتبه‌بندی و صدور گواهی مهارتی مشترک به‌عنوان محورهای تعامل دو نهاد نام برد و گفت: تشکیل بانک اطلاعاتی مشترک از نیروهای مهارتی و ایجاد سازوکار معرفی تکنسین‌های حرفه‌ای به پروژه‌های ساختمانی ضروری است.

حجت‌الاسلام عرب با اشاره به تجربیات موفق اجرای مدل «آموزش دوگانه» در صنایع کشور اظهار داشت: صنعت پتروشیمی در دهه ۸۰ با مشارکت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و تدوین استانداردهای اختصاصی، ظرف یک سال بحران نیروی انسانی خود را برطرف کرد و این مدل قابلیت اجرا در صنعت ساختمان را نیز دارد.

وی بر لزوم برگزاری دوره‌های مهارتی مشترک ویژه مجریان و ناظران، کارگاه‌های تخصصی در پروژه‌های واقعی، طراحی مسابقات مهارت در حوزه ساختمان و حمایت از مدال‌آوران ملی و جهانی مهارت تأکید کرد و افزود: ایجاد نمایشگاه‌های تخصصی برای معرفی پروژه‌های نمونه و تکنولوژی‌های نوین ساختمانی می‌تواند سطح رقابت و کیفیت در بازار ساخت‌وساز را ارتقا دهد.

حجت‌الاسلام عرب با اشاره به موفقیت قم در مسابقات ملی مهارت، خاطرنشان کرد: این استان با کسب سه مدال طلا، شش نقره و چندین دیپلم افتخار، جایگاه برجسته‌ای در سطح کشور به دست آورده است.